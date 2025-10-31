114年11月1日至2日八德路一段舉辦 2025八德3C哈樂Day 實施交通管制說明

1761871844846

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為配合臺北市商業處協助八德資訊商圈申請於114年11月1日(星期六)0時起至11月2日(星期日)24時止，假中正區八德路一段等路段舉辦「2025八德3C哈樂Day」活動，中正第一分局為維護前揭活動交通秩序與安全，業規劃交通疏導管制措施，相關活動周邊交通管制時段及範圍，說明如下：

一、 自11月1日0時起至11月2日24時止(視狀況提早或延後)，實施交通管制路段如下：

(一) 八德路一段【金山北路至新生北路(均不含)】東、西雙向全線車道。

(二) 八德路一段43巷部分路段。

(三) 臨沂街部分路段。

二、 改道路線：行經八德路一段之車輛，請提前改道行駛市民大道及忠孝東路，並建議避開周邊金山北(南)路及新生北(南)路等車多路段。

因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。