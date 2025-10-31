114年11月1日至2日八德路一段舉辦 2025八德3C哈樂Day 實施交通管制說明
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為配合臺北市商業處協助八德資訊商圈申請於114年11月1日(星期六)0時起至11月2日(星期日)24時止，假中正區八德路一段等路段舉辦「2025八德3C哈樂Day」活動，中正第一分局為維護前揭活動交通秩序與安全，業規劃交通疏導管制措施，相關活動周邊交通管制時段及範圍，說明如下：
一、 自11月1日0時起至11月2日24時止(視狀況提早或延後)，實施交通管制路段如下：
(一) 八德路一段【金山北路至新生北路(均不含)】東、西雙向全線車道。
(二) 八德路一段43巷部分路段。
(三) 臨沂街部分路段。
二、 改道路線：行經八德路一段之車輛，請提前改道行駛市民大道及忠孝東路，並建議避開周邊金山北(南)路及新生北(南)路等車多路段。
因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
其他人也在看
北市「2025八德3C哈樂Day」活動明登場 警方公布交管措施
由台北市八德資訊商圈舉辦的「2025八德3C哈樂Day」活動，即將於明後2天舉辦，由於活動時間正值周末假期，警方預估會有大批人潮前來參加。警方為了維護活動的秩序與安全，在今天公布相關交通管制措施，也呼籲民眾行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車。自由時報 ・ 2 小時前
「八德3C哈樂DAY」邁向最高潮11/1-11/2壓軸主場週
【記者卓羽榛臺北報導】臺北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會聯手打造的「2025八德3C哈樂DAY」自10月4日熱力開跑後人氣持續攀升，3C電玩、二次元及動漫三大主題輪番上陣，週週精彩活動成功吸引各...自立晚報 ・ 11 小時前
114年10月31日至11月2日總統府前凱達格蘭大道 重慶南路因應2025總統盃全民運動賽事 3×3籃球賽實施交通管制
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】2025總統盃全民運動賽事-3×3籃球賽，自114年10月31日10時起 […]民眾日報 ・ 1 天前
「2025八德3C哈樂DAY」壓軸登場 星光演唱會與3C動漫市集High翻天
（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】由臺北市商業處與臺北市八德資訊商圈發展協會聯手打造的「2025八德3 […]觀傳媒 ・ 19 小時前
高盛Solomon：若美國經濟成長遲緩，恐面臨債務「清算」
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，高盛集團首席執行長David Solomon表示，如果美國經濟成長遲遲不能改善，當前不斷上升的債務水準可能讓經濟面臨「清算」(reckoning)。Solomon週四在華盛頓經濟俱樂部主辦的活動上表示，如果繼續沿著當前的軌道前行，而成長水準又無法提高的話，那就會有一場清算。擺脫困境的出路在於經濟成長。他認為短期內美國經濟陷入衰退的可能性「較低」。Solomon此番言論呼應了外界廣泛關注的一點，也就是美國及其他西方國家似乎正越來越依賴債務驅動型刺激措施。Solomon指出，金融界對於美國及其他已開發國家的財政路徑存在擔憂。他表示，財政刺激和激進的財政政策已經深深嵌入這些民主國家的經濟運行方式中，而且過去五年中，這種趨勢明顯加速。財訊快報 ・ 6 小時前
美暫緩「50%規則」換稀土 前官員批：國家安全成為談判籌碼
美國川普政府9月底曾宣布一項「50%規則」，針對中國企業加強科技產品出口管制。但在週四（10/30）的「川習會」後，美方同意暫停實施新規一年。多位美國前官員批評，此舉恐導致這項管制措施失去效力。太報 ・ 6 小時前
貝萊德捲入「信貸地雷」傳聞升溫，私募債曝險與個案風險受放大
【財訊快報／陳孟朔】媒體報導，市場流傳全球資產管理巨擘--貝萊德(Blackrock)在私募信貸領域遭遇個案踩雷風險，部分對通訊與企業服務類借款人的授信出現爭議與潛在損失，相關放款人據悉已啟動法律與重整程序。消息引發投資人盤點大型資管機構在私募債務的單一借款人集中度、抵押品質與契約保護條款強度。除個案外，區域端募資與風險偏好同步受壓。部分亞洲私募信貸產品傳出募資節奏放慢，機構資金對高槓桿、弱契約的交易意願轉趨保守；同時，存量部位為因應利率高檔與再融資難度上升，開始強化現金流看管與財務約束回收，費用與運營成本相對走高。另在私募股權與私募信貸的交會處，單一標的的重整與減記也放大市場敏感度。個案顯示，一旦經營現金流惡化、資本結構失衡，優先債權常會接管資產與治理權，股權與次序較後的債權承擔較大估值波動，凸顯盡調深度與持續監控的重要性。分析師表示，系統面風險不容忽視。銀行對非存款金融機構的授信占比近年攀升，若承作標準鬆動、抵押品與協議條款偏弱，易在景氣放緩時形成「資金鏈-評價-契約」的負向迴路；一旦特定產業或借款人族群違約率上揚，將對中小放貸機構與其對口私募基金造成共振壓力。財訊快報 ・ 6 小時前
議員深夜爆「廚餘海」覆土出包 台中市府：將謹慎依規處理
防堵非洲豬瘟疫情，全台暫時禁用廚餘餵豬，台中每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案。行政院長卓榮泰昨（30日）前往台中文山掩埋場視察，關心「廚餘海」問題及現場覆土進度，台中市長盧秀燕、立委蔡其昌陪同出席，場面一度傳出火藥味。卓榮泰要求市府儘速改善廚餘處理缺失。然而，視察結束後，民進黨籍市議員江肇國深夜爆料，指市府為應付檢查連夜動員載土進場，卻被抓包使用不合格土石。鏡新聞 ・ 6 小時前
MIZUNO馬拉松週日新北登場 清晨5時交通管制
台灣美津濃公司與中華民國體育運動總會，將於11月2日（星期日）清晨5時至中午12時止，舉辦「2025 MIZUNO馬拉松接力賽」。由於活動在新北市萬里區翡翠灣溫泉飯店開跑，新北市金山警分局屆時將在賽道沿線實施人車管制，籲請民眾注意。此次路跑活動，從翡翠灣溫泉飯店第二停車場起跑後，將沿著台2線行經萬里自由時報 ・ 6 小時前
看好何欣純選上台中市長？林家興宣示再戰立委
去年跟何欣純競選台中第7選區立委落選的國民黨林家興，昨晚在臉書透露，再戰下次立委的企圖和意願，不過貼出的一張截圖「何欣純要選台中市長，立委席次會由誰出來接棒？」卻讓外界解讀是否他看好何欣純會當選市長，才會空出立委席次？林家興澄清，下屆市長自己還是看好國民黨，認為何欣純最有可能是回鍋跟他再戰一次立委，自由時報 ・ 6 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 3 小時前
世界大賽》如有第7戰 大谷翔平有可能三刀流
輸掉世界大賽第5戰而陷入2勝3敗絕境的道奇將於週六(11月1日)第6戰全員皆兵；而如果能逼到第7戰，緯來體育台 ・ 3 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 7 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 6 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前