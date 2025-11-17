114年11月18日總統府前道路舉辦迎賓活動實施交通管制

1763368823768

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為配合外交部於114年11月18日(星期二)上午假總統府前凱達格蘭大道、重慶南路一段等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動，中正第一分局為維護前揭活動交通秩序與安全，業規劃交通疏導管制措施，有關周邊道路交通(含汽、機車停車格位)實施管制時段及範圍，說明如下(如圖示)：

一、「迎賓」活動期間，實施車輛管制區域及時段：

(一)第一階段：

114年11月18日9時起管制如下：

1、 凱達格蘭大道【重慶南路(含)至公園路(不含)】東、西雙向。

2、 重慶南路一段【寶慶路至貴陽街(均不含)】南、北雙向。

3、 懷寧街【寶慶路至貴陽街(均不含)】南、北雙向。

懷寧街【寶慶路至衡陽路(均不含)】北往南。

4、 重慶南路與衡陽路口管制北往南。

(二)第二階段：

114年11月18日10時15分起至12時(視狀況提早或延後)，增加擴大管制如下：

1、重慶南路一段【衡陽路至愛國西路(均不含)】南、北雙向。

2、懷寧街【衡陽路(不含)至貴陽街(含)】南、北雙向。

3、貴陽街【博愛路至公園路(均不含)】東、西雙向。

4、寶慶路【博愛路(不含)至懷寧街(含)】東、西雙向。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

(一)管制日期、時段：114年11月17日(星期一)12時至11月18日(星期二)18時止。

(二)管制區域：貴陽街一段(重慶南路至公園路段)南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。