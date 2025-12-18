114年12月份局務會報表揚警政工作績優人員

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局於12月17日召開局務會報，局長林信雄特於會前舉行頒獎儀式，勗勉警政工作績優人員。

圖說：局長林信雄頒發「114年11月份自辦查緝毒品實施計畫評核」獎項。

首先頒發「114年11月份自辦查緝毒品實施計畫評核」獎項：

一、分局組—第1名：第一分局，第2名：第三分局。

二、直屬隊組—第1名：刑事警察大隊偵二隊。

三、分局偵查隊組—第1名：第二分局，第2名：第一分局。

四、分駐(派出)所組—第1名：第三分局百福派出所，第2名：第四分局中山派出所，第3名：第四分局安定派出所，第4名：第四分局中華路分駐所。

其中第四分局中山所、安定所、中華路所於23個分駐(派出)所中獲得3個頒獎席次，實屬不易。局長林信雄現場授予獎狀、團體獎勵金，感謝各獲獎單位同仁積極查緝毒品，淨化社會治安，並希冀各單位持續努力打擊毒品犯罪。

圖說：局長林信雄頒發「114年11月份員警好人好事」獎項。

最後頒發「114年11月份員警好人好事」獎項，各分局代表受獎人員於執勤時主動協助長者及幼童返家、送醫，避免危害擴大或發生憾事，具體展現警政服務精神。局長林信雄表示民眾發生緊急危難時，總在第一時間向警察求助，期望相關公務單位即時救援，除了治安、交通，為民服務亦是警察重點工作之一，感謝第一線同仁的付出與努力，另請各分局善用集(機)會表揚、鼓勵具優良事蹟之同仁，使民眾感受警察的用心。