114年12月出口連26紅 全年進出口金額雙創新高

(記者李娜台北報導)財政部今天公布114年12月出口624.8億美元、年增43.4%，是連續26個月正成長。受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求熱絡，相關產品拉貨動能持續強勁，全年出口6407.5億美元，年增34.9%，出、進口額雙創歷年最高，出超1571.4億美元亦刷新紀錄。



財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，去年12月出口金額624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4%；進口金額430.4億美元，亦為歷年單月次高，年增14.9%。出、進口互抵後，12月出超194.3億美元。



去年全年出口6407.5億美元、年增34.9%，進口4836.1億美元、年增22.6%，全年出超1571.4億美元。



財政部表示，受人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務商機加持，114年12月出口624.8億美元，創單月次高，連續26個月正成長，全年出口金額6407.5億美元，創下歷年新高，財政部預估，台灣全年出口表現將超車新加坡，且年增率34.9%，則是領先南韓、日本、新加坡、香港、中國、美國、德國等主要國家。



財政部統計處長蔡美娜指出，12月出口表現再次令人驚艷，水準值達到624.8億美元，連續第3個月站上600億美元水準，年增率43.4%、連26紅，追平史上第2長的上升紀錄，主要反映國際經濟基本面維持穩定，以及AI、高效能運算及雲端服務等商機蓬勃發展。



檢視12月主力外銷貨品，蔡美娜說，11項主要貨類呈現「6升5降」，其中資通與視聽產品、電子零組件受惠AI引領的科技創新應用需求強勁有力，年增率分別達126.3%、24.1%，穩居出口2大頂梁柱；傳產貨類當中，表現比較好的是電機產品、機械，年增率為15.6%、11%。



蔡美娜說，12月對美國出口222.4億美元，為歷年單月次高，年增1.3倍；對歐洲出口47.5億美元，寫新高紀錄，年增54.5%。主要反映各國加速推動雲端基礎建設，也可能與波蘭、愛爾蘭、荷蘭等歐洲國家在全球供應鏈所扮演的角色加重有關係。







