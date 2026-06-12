114年34.8%廠商調薪寫25年新高 估今年可望再創高

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）AI需求大爆發，帶動相關產業營運表現走強。主計總處分析，受最低工資調升、AI商機擴散及股市熱絡等因素帶動，114年調薪廠商占比攀升至34.8%，創25年新高，預估今年調薪廠商比率可望續寫新高。

主計總處今天公布「114年工業及服務業經常性薪資調升情形統計結果」，揭露工業及服務業部門事業單位114年調薪、115年計劃調薪情形。

主計總處指出，114年調升經常性薪資的廠商占34.8%，較113年增加0.9個百分點，且創民國90年以來最高紀錄；調薪的員工人數占比為40.7%，則創民國100年以來、近15年最高水準。

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主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，這波調薪動能主要有3大因素，一是政府調漲最低工資，直接拉抬基層員工的薪資水準，二是AI等新興科技需求擴增，帶動相關產業鏈營收成長，當廠商營運報喜，調薪意願也會增加。

第三點因素則是這波AI浪潮不只相關產業受惠，也讓台股強勢上漲，而股市熱絡使金融保險等產業連帶受惠。

細看調查，也會發現調薪情形與廠商規模大小有直接關聯。

主計總處指出，規模愈大的廠商，調升經常性薪資情形愈普遍，調薪員工人數比率也高。114年統計結果顯示，9人以下廠商調薪者占31.4%，500人以上者大幅增至85.2%；調升經常性薪資的員工人數比率也隨著規模擴大而提高，由9人以下的27%，增至500人以上的61.9%。

此外，114年工業部門有37.6%廠商調升經常性薪資，高於服務業部門的33.8%。

至於114年工業及服務業廠商調升經常性薪資優先考慮因素，以「員工個人表現」占49.2%最多，其次為「最低工資調整」占39.8%，「營利狀況較佳」占35.9%排名第三。

由於今年景氣熱絡，廠商調薪比率是否有望續創高，譚文玲表示，調查顯示，截至今年3月底，115年已調薪或預計調薪（不含年資晉級加薪）的廠商占31.4%，另有近4成廠商尚未決定，不過照目前經濟情勢看來，廠商調薪比率高於去年「當然有可能」。（編輯：林淑媛）1150612