114年TDC服務成果展 邀您一同升級人才價值 推動永續與多元共融的服務理念
【記者 王雯玲／高雄 報導】在AI驅動與產業快速轉型的時代，如何協助人才看見職涯前景、讓企業穩定留任關鍵人才，已成為永續發展的重要課題。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心將於11月28日（五）上午11時至下午5時，於 Le Phare共享空間（新左營館）舉辦「升級人才心價值 航向產業新未來」服務成果展，邀請企業與勞工夥伴共同參與，一同看見今年度在地人才發展的成果樣貌。
▲TDC人才中心服務成果活動，邀請企業與勞工夥伴共同參與，一同看見今年度在地人才發展的成果樣貌。
本次成果展將以靜態展示區、專題講座、交流座談的形式呈現，並推出數位導覽區，讓參與者以互動的方式了解TDC在人才發展與企業制度優化方面的具體成效，而靜態展示區將由專人導覽，呈現TDC協助企業提升新人留任率、優化績效考核的成果，並展示勞工在TDC資源支持下，跨越職涯挑戰，成功實現升遷與職業轉型的案例。
專題講座邀請台灣人工智慧發展學會謝邦昌理事長，以「組織的AI賦能與人才布局」為題進行專題分享，協助企業掌握AI時代的人才策略與組織應變能力，活動現場同步提供手語翻譯，透過更友善的方式讓不同的參與者都能接收新資訊，呼應TDC推動永續與多元共融的服務理念。
TDC表示，本次成果展主要目的是協助企業與在職勞工，看見人才發展的多元路徑，促進產官學互相交流，共同面對產業轉型挑戰，歡迎關注人才培育、制度建構與永續經營的企業代表、人資夥伴及勞工朋友踴躍報名參加。名額有限，即日起受理線上報名，敬請至：https://forms.gle/8cvqtxaTNQGf5i2h7，或加入LINE官方帳號（ID:@tdc520）進一步了解，亦可電洽TDC人才資源發展中心（07-6220253）。（圖／記者王雯玲翻攝）
