114萬存款戶受影響 中華郵政新規3月上路！數位定存額度「斷崖式下降」

中華郵政宣告將從3月14日起，線上活存轉定存限額縮減到100萬元，超過則需臨櫃辦理。（示意圖，本刊資料照）

郵局數位服務大變動！自3月14日起，網路及行動郵局的活存轉定存功能正式限縮。原本單次或單月最高能轉300萬元，未來通通砍到100萬元，這對習慣線上理財的朋友來說，理財方式勢必得跟著調整，新規定直接衝擊到全台上百萬名綜合儲金帳戶的用戶。

線上活存轉定存金額大幅縮減

根據統計，全台有114萬戶綜合儲金帳戶，未來若想在線上將活存轉進大筆定存，從3月14日開始，最高上限從300萬元縮減到100萬元，雖然綜合帳戶僅占總戶數3.9%左右，但受影響的人數依然破百萬。

線上轉帳金額超出上限有何解決方式?

如果轉帳金額超過上限，解決辦法只有勤勞一點走進郵局，官方解釋只要帶上用戶的存簿跟印鑑，親自跑一趟開戶郵局就可臨櫃辦理。

中華郵政為何要做此調整?

中華郵政解釋，這次改版的核心在於兼顧安全與效率，參考其他網銀的做法後才決定下修限額。雖然數位額度變小了，但這也是為了在便利與風險防範之間取得平衡，希望讓資金運用更有效率，也能維護個資與交易安全。

更多鏡週刊報導

最強人情味！孕婦員林郵局辦業務突破水 職員與民眾築「愛的人牆」迎新生命

嗨收500元「她驚郵局發生日禮金？」真相神反轉 網曝「1銀行」：真的會發錢

處理詐騙案律師遭詐上千萬元 專家揭示「被騙3要素」