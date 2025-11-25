「114 年全國語文競賽」個人賽 台中市選手獲獎率奪冠！

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「114年全國語文競賽」個人賽11月22、23日在台中市盛大登場，吸引全國22 縣市、2,062位語文菁英角逐語文教育最高榮耀。台中市今年派出168位個人賽選手參加朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字及作文等項目，一舉奪下82座全國特優，獲獎率近5成，獲獎率全國第一，創下6連霸輝煌紀錄！

▲競賽員於競賽會場合影（特優選手趙崇聿前排左一）

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕相當重視學生語文教育的扎根，教育局透過閱讀教育、書法教學與本土語言課程等多元策略，全方位提升學生語文素養，奠定堅實的語文基礎；這次為強化選手競賽表現，教育局特別邀請具專業能量的語文菁英師長擔任「保母老師」，在賽前協助選手以最佳狀態迎接決賽。

蔣偉民指出，自109年起至今年，台中市已連續6年獲獎率全國第1，成績耀眼，這份榮耀背後，是各校對語文教育的投入，以及指導老師與保母教師長期陪伴，協助孩子反覆練習、精進實力，使孩子能夠自信站上全國舞台，在語文殿堂綻放最耀眼的光芒。

教育局表示，今年台中市初賽競爭十分激烈，共有3,258名學生角逐代表資格，最終從1,286位選手中脫穎而出168位優秀代表進軍全國賽，實力相當堅強。選手們以穩健台風、標準語音與自信演說深獲評審肯定，充分展現平日扎實訓練的成果，其中國語演說項目共有 10 位選手參賽， 9 位榮獲「特優」，獲獎率高達9成。

教育局分享，今年競賽出現不少溫馨亮點，國語演說項目中誕生一組難得的「特優母女檔」：國小組廖凱宣同學與社會組的楊蕙菱女士，母女同時站上全國舞台，並雙雙奪得特優。另有客語朗讀國小組的趙崇聿同學，原本一句客語也不會說，在老師與家人的支持下努力苦練，從正音、閱讀到聲情詮釋皆全力投入，最終勇奪特優佳績。國語朗讀社會組選手張熏家更是完成罕見的「國小、國中、高中、社會組大滿貫特優」，充分展現其天賦與對朗讀的熱情。