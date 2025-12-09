114 年公務人員傑出貢獻獎獲獎者以行動改革國家治理

114年公務人員傑出貢獻獎得奬人：環境部環境管理署科長謝適鴻。（謝適鴻提供）

114年公務人員傑出貢獻獎得奬人：臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官鄭子薇。（鄭子薇提供）

今（114）年公務人員傑出貢獻獎揭曉，得獎者展現了臺灣公務體系的專業能量與創新精神。無論是在環境治理或司法偵查領域，他們都以高度使命感投入公共服務，透過科技導入、跨域協作與扎實的專業判斷，在各自的工作現場推動突破性的改革，讓政府治理更有效率、讓社會更安全，也讓人民看見公務人員安靜但堅定的力量。

得獎者之一環境部環境管理署科長謝適鴻，因兒時螢火蟲飛舞帶來的悸動而立志守護青山綠水。進入公部門後，他自學程式設計與資料視覺化，將複雜技術轉化成稽查同仁能懂的語言。此外，他帶領團隊打造「智慧稽查工作管理平臺（IMP）」，整合超過20套系統與上億筆資料，更逐步建立標準化、模組化、自動化、規則化、科技化的S.M.A.R.T稽查方法，讓前線稽查員能在平板的輔助下做出專業判斷。IMP平臺推動後，稽查前置作業由逾每案超過120分鐘縮短到3至 6分鐘。自109到113年間，節省超過600萬分鐘，協助完成11萬餘件稽查、逾7.2億元罰鍰並沒收41億餘元犯罪所得，成功嚇阻不法並提升全國環境稽查效能。

另一位得獎者橋頭地方檢察署主任檢察官鄭子薇，她以敏銳觀察力與高度正義感活躍於司法實務前線，致力於跨國洗錢、數位詐欺、防制兒少性影像等。她深信「檢察官最重要的能力是敏感度」，從一紙剪報、一個蛛絲馬跡著手，就能開啟影響社會的案件。面對快速演化的數位犯罪，她以創新思維偵破多起跨境案件，並首創檢警銀合作的「可疑帳戶預警中心」，成功攔阻數百件詐欺；同時偵破「FANS17」、「5F自拍」等大型色情平台，阻斷兒少性影像流通鏈，並將經驗融入偏鄉與離島教育，守護更多弱勢兒少。面對跨縣市重大案件，她秉持「檢察一體」精神，整合全國檢察署資源偵辦重大洗錢、博奕集團及貪瀆案件，努力讓司法更接近公平，讓被害人重新相信正義。

兩位得獎者皆將榮耀歸於團隊，在推動各項改革時始終強調跨域合作的重要性。他們的創新突破，不僅來自個人的專業與堅持，更來自與同仁、機關、社會共同形成的合力。