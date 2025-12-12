114 年第 12 屆藝術教育貢獻獎 彰化奪二項大獎

彰化縣北斗國中老師林美宏(站者)以創新教學實績，獲得教學傑出獎。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

教育部公布一一四年第十二屆藝術教育貢獻獎名單，彰化縣花壇國中榮獲國中組「績優學校獎」，北斗國中老師林美宏亦以卓越的創新教學實績，獲得「教學傑出獎」。

縣長王惠美恭賀花壇國中與林美宏老師獲獎，這份榮耀不僅是對學校與教師的肯定，更顯示彰化縣近年推動「美域×美育」美感教育的成果已逐步展現。縣府將持續挹注資源，讓孩子在富含美感的學習環境中快樂成長、展現自信。

教育處表示，花壇國中以深耕藝術、美感與閱讀教育著稱，甫獲得彰化縣教育旗艦五星學校肯定，此次再奪全國獎項，充分展現在藝術教育上的扎實成果。北斗國中林美宏老師則以「讓藝術成為看見孩子的光」為理念，自編超過三十套創新教案，將SDGs、AI生成藝術、AR/VR 科技與SEL情緒教育導入課程，並推動館校合作，帶領學生走入劇場、社區與博物館。林老師亦出版六冊《素養美感學習活動指引》，並於全台累計講授逾二百場研習，影響超過四千名教師，是全國推動美感教育的重要力量。

花壇國中長期以在地文化為底蘊，打造五大特色藝術課程，包括磚窯美感、燈排藝術、歌仔戲曲、原民文化及答喙文學等，並結合白沙坑迎燈排及新和興歌仔戲團等在地團隊，讓學生在日常生活中感受文化與美感。校內多元社團如皮雕、戰鼓、民俗體育、管樂、街舞等，也在全國競賽屢獲佳績。技職領域方面，漆作裝潢選手更於一一三年包辦金、銀、銅及第四名，一一四年再奪金牌。