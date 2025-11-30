【114-2梯突擊幹部訓練班】小部隊特戰演練 強化臨戰應變力
記者劉宸瑋／臺中報導
陸軍航特部特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」日前持續進行各項課程，由教官引導學員進行小部隊特種作戰綜合演練。學員必須在山林間透過方向判定等專業能力進行定向越野，抵達隱伏區後則實施陣地部署，也運用夜間時段進行限制空間戰鬥（CQB）演練，藉由戰傷救護等狀況模擬，有效強化臨戰應變能力。
反覆狀況推演 淬鍊特戰核心能力
為強化多元環境作戰能力，「114-2梯突擊幹部訓練班」日前實施小部隊特種作戰綜合演練，並區分定向越野、隱伏區部署警戒與陣地偽裝、限制空間戰鬥及戰術戰傷救護等課目進行，期透過日、夜間及不同環境場域，考驗學員戰技運用及全天候作戰能力。班隊在本月期末測驗前，仍將持續針對小部隊特種作戰進行滲透、敵情應處等綜合演練，期透過反覆狀況推演，強化特種作戰能力。
日間訓練部分，特訓中心選定地形破碎、植被密布的谷關山區作為訓場，學員藉滲透演練運用地圖與指北針進行定向越野，辨識地形要點及調整前進方向，考驗在未使用科技設備情況下，運用基礎工具完成任務。
學員在完成定向越野抵達隱伏區後，隨即展開區域界定、部署警戒與陣地偽裝等作業。過程中，為達成隱蔽效果，取材周邊樹枝、草葉等自然物製作偽裝，使陣地與環境融合。此外，學員也以碎石倒入鐵罐製作響鈴，模擬敵情預警的可能景況。
另方面，學員運用現地素材製作簡易沙盤，以樹枝、棉線、石頭及粉筆灰標示地形要點、接近路線與目標區，進行行動簡報與計畫研擬；透過滲透方式、火力配置、接敵處置與撤離方向研討，強化指揮及戰術運用能力。
入夜後，學員課程不間斷，接續實施限制空間戰鬥、戰術戰傷救護等課目。限制空間戰鬥部分，採4人小組方式逐一突入建物，於狹窄樓梯間、昏暗房間及多角度走廊中，模擬區域掃蕩進行各項戰術動作。過程中，學員仔細判斷空間狀況，靈活變換動作節奏，完成解救人質的想定任務。值得注意的是，演練也結合「戰術戰傷救護」課目，模擬學員突遭槍擊造成大量出血，演練於敵火下實施自救及傷口初步處置，以及由其他隊員移動至安全區域，接續完成包紮固定等救護程序，驗證學員自救互救技能。
< 學員通過狹窄山林，向目標區前進。（記者劉宸瑋攝）
< 學員克服崎嶇山勢與障礙物，往隱伏區前進。（記者劉宸瑋攝）
