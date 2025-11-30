【114-2梯突擊幹部訓練班】挑戰無科技輔助 冷靜判定方向

記者劉宸瑋／專訪

「114-2梯突擊幹部訓練班」透過各式環境場域訓練，有效奠定學員未來擔任突擊幹部的基礎。學員張嘉宏上兵表示，定向越野過程中，須不斷判讀、確認野外方位，考驗領導指揮與團隊合作能力；除了研判機動路線與順序，也務求在最短時間內抵達隱伏區，極具挑戰性。

張嘉宏進一步指出，在無科技輔助下，必須依靠地圖、指北針與周邊地物進行交會法判定，逐步推算自身位置與隱伏區方向；在能見度下降或地物不明顯時，更要保持穩定心態，確保隊伍行動不受影響。歷經考驗順利抵達目的地，讓他更加了解到冷靜沉著判斷的重要性，更是突擊幹部不可或缺的能力。

廣告 廣告

另針對夜間限制空間作戰課目，學員葉俊彥上士則指出，因視野狹窄、辨識能力受限，學員必須先在低光源環境中建立動作肌肉記憶，使動作成為自然反應，當基本動作達到穩定一致，再搭配夜視鏡等裝備，整體行動就能更精準、流暢。

<學員葉俊彥上士。（記者劉宸瑋攝）

<學員張嘉宏上兵。（記者劉宸瑋攝）