1144名兵力挺進蘇澳 TAK套件建立救災共同圖像
記者王誌成／台北報導
受颱風鳳凰外圍環流和東北季風影響，造成宜蘭蘇澳地區多處災情。陸軍司令部十四日發布新聞稿表示，各作戰區共派遣約一千一百四十四名兵力，無人機及各型車輛等十九項、三百四十六件裝備執行任務。同時運用部隊覺知應用套件（ＴＡＫ）建立救災共同圖像，及整合地方政府及警、消單位災情資訊，共同提升整體救災效能。
陸軍司令部指出，受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，宜花地區傳出多處災情，負責東部、北部地區作戰及救災的第二、三作戰區持續協助地方政府執行災後復原，負責南部、中部作戰及救災的第四、五作戰區則跨區增援專業部隊馳援救災任務，全力投入災後復原，協助民眾恢復正常生活。
陸軍表示，第三作戰區持續協助蘇澳地區民眾清除淤泥及廢棄物，並派遣化學兵部隊針對受災地區實施環境消毒，維護環境衛生安全；另因應花蓮地區災情，第四、五作戰區跨區增援工兵專業部隊，趕赴花蓮地區馳援救災工作，全力協助受災民眾恢復家園。
陸軍第三作戰區發布新聞稿表示，截至十四日中午，已完成一千二百四十七戶受災民宅清理作業，主要道路清淤與地下室積水排除也進入最後階段。
