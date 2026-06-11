《1147公里：男主角誕生》 上演殘酷演員生存戰

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記者周毓洵／臺北報導

Lifetime娛樂頻道全新韓流實境選秀《1147公里：男主角誕生》（Casting 1147km）正式登場，不僅集結6位懷抱演員夢想的新人男演員展開激烈競爭，更找來話題韓劇《背著善宰跑》導演尹鍾浩與《法官大人》編劇金在煥坐鎮指導。在高壓試鏡、情感挑戰與淘汰賽制層層考驗下，一場殘酷卻熱血的演員生存戰正式開打。

《1147公里：男主角誕生》以爭奪韓日跨國合作愛情劇男主角為目標，邀集李燦雨、金鉉鎭、洪承範、鄭鉉宰、張德守、金敏俊6位新人演員共同參與，展開為期1個月的合宿訓練。節目名稱中的「1147公里」，象徵首爾與東京之間的距離，也呼應此次韓日合作戲劇計畫。6位選手從入住第一天起便面臨殘酷試鏡與高強度訓練，不僅要接受演技考驗、即興創作任務，還得挑戰情感戲與角色塑造能力。

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隨著共同生活展開，6位背景與個性截然不同的演員逐漸培養出友誼，但在淘汰壓力步步逼近下，競爭氛圍也日益升高。有人渴望抓住人生第一個機會，有人背負多年無名演員生涯的壓力，更有人在鏡頭前努力掩飾內心的不安與自我懷疑，真實情緒全都攤在觀眾眼前。

過程中還特別設計多項高難度表演任務，其中「戀愛開場戲」環節更引發討論。選手們必須以自己的方式重新詮釋Eric在《又是吳海英》以及孫錫久在《我的出走日記》中的經典橋段，挑戰觀眾心中的韓劇名場面。在熟悉劇情中演出個人特色與情感層次，也成為決定勝負的重要關鍵。

除了選手之間的競爭，節目後半段也迎來重量級導師助陣。資深藝人洪錫天受邀擔任特別導師，分享演藝圈生存經驗；《太陽的後裔》實力派演員晉久則以自身經歷鼓勵新人演員，坦率談及演員職涯中的孤獨與挫折，真誠發言讓部分選手當場紅了眼眶。

《1147公里：男主角誕生》由話題韓劇《背著善宰跑》導演尹鍾浩（左），以及《法官大人》編劇金在煥（右）聯手坐鎮。（杰德影音提供）

《1147公里：男主角誕生》邀請《太陽的後裔》實力派演員晉久驚喜登場。（杰德影音提供）