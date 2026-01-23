115全國大專校長會議圓滿落幕 南華大學接棒辦理.jpg

今年由屏東科技大學承辦的全國大專校院校長會議落幕，屏科大也特別為來賓準備學校特色伴手禮，為活動畫下圓滿句點，明年會議將由南華大學接手辦理。

由國立屏東科技大學承辦的「115年全國大專校院校長會議」圓滿落幕，明年將由南華大學接棒，在會議結束後，屏科大也特別以「屏科五寶」作為感謝與會貴賓之伴手禮，校長張金龍表示，包括「薄鹽醬油」與「薄鹽醬油膏」、「智穗低碳米磚」、「 70% 濃醇巧克力」及「手沖精品濾掛咖啡」。展現屏科大在智慧農業與食品科技領域的研發成果。

張校長表示，學校發展仍是以農業為主體，但面對科技時代的來臨，融合工程技術所發展出來的田間機器人等，將是未來智慧農業發展的一部分。

張校長表示，今年學校辦理全國大學校長會議，也是希望讓全國大學校長都來學校看一看，藉此將校園之美推廣出去。