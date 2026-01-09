115全障運5/23新北登場 點字與有聲服務挺選手

（中央社記者黃旭昇新北9日電）115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日將在新北舉行，以「資訊無障礙、參賽零距離」為核心，市府今天公開主視覺、大會服裝及點字與有聲設計服務，打造友善共融的運動舞台。

新北市政府體育局今天表示，115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日登場，賽會主視覺以新北地標「女王頭」結合象徵突破的「翅膀」，展現身障運動員跨越身體的限制、勇敢逐夢的精神。

市長侯友宜致詞與接受聯訪時表示，全障運不只是競賽，更是身障者展現生命韌性的重要舞台。今年主視覺標語「心連新 一起拼」，代表熱情、團結、創新能量，「拼」則展現運動員拚搏精神與城市共融目標。

現場邀請亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔，及萬金石馬拉松視障跑者李協興分享參賽感受。

本屆賽會的無障礙服務再升級，首度導入點字專屬設計，涵蓋服務手冊、獎狀、獎牌、識別證與號碼布，讓視障選手能自行辨識資訊；林立翔表示，首次以點字辨識選手證感到安心。吳農彬說，第一次拿到點字號碼布深受感動。

另外，主辦單位推出「服務手冊有聲書」，採段落式重點語音播放，操作簡便，協助選手即時掌握賽會資訊，落實資訊無障礙理念。李協興則認為，有聲書服務能讓選手不再依賴他人取得資訊。

體育局表示，將持續以設計細節打造安心參賽環境，邀請民眾進場或線上支持，為身障運動員加油。（編輯：張銘坤）1150109