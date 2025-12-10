115公分鱷魚火箭「鱷雀鱔」遭通緝！懸賞殺手…免費喝1個月咖啡

記者廖國雄、簡榮良／嘉義報導

懸賞殺手！嘉義六腳鄉三義村廟口一處池塘，日前遭人棄養一隻俗稱「鱷魚火箭」的外來種鱷雀鱔，天性兇猛沒天敵，吃光大家集資放給村民垂釣的吳郭魚，傷透腦筋。附近「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱靈機一動，向全國發布通緝令，祭出釣到的人可以喝一個月免費咖啡（每天一杯）；最終被一名有20年釣魚經驗的嘉義李姓釣客釣起，這隻鱷雀鱔長115公分、重達17公斤，出水那一刻響起歡聲雷動。

外來種鱷雀鱔，吃光大家集資放給村民垂釣的吳郭魚，傷透腦筋。附近「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱靈機一動，向全國發布通緝令，成功除害。（圖／翻攝畫面）

「鉛花咖啡」位於嘉義六腳鄉三義村，老闆娘陳怡萱在粉專發布「鱷雀鱔通緝令」，主因是村裡廟口池塘來了不速之客，一直以來大家都會集資放魚讓村民垂釣，但至從有人棄養了一隻「鱷雀鱔」，吃掉了池塘裡大部分的魚，不斷長肥長壯，實在傷腦筋，因此祭出只要成功除害，讓他做成標本放在店，就能喝一個月免費咖啡（每天一杯），徵招各路好手。

廣告 廣告

「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱計劃將魚頭留下來做成標本擺放店內，並寫上釣手名字。（圖／翻攝畫面）

不少人接受挑戰前來試試手氣，經過一番車輪戰，最終被一名來自嘉義有20年釣魚經驗的李姓釣客吊起，鱷雀鱔長115公分、重達17公斤，現場響起英雄式歡呼，陳怡萱履行承諾，將一個月第一杯免費咖啡送到李姓釣客手上，感謝道：「除掉我們三義村的大麻煩！」，她計劃將魚頭留下來做成標本擺放店內，並寫上釣手名字。

俗稱鱷魚火箭，名字來自它跟鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒。（圖／翻攝畫面）

凶悍的鱷雀鱔是外來種，屬於北美洲大型淡水魚，俗稱鱷魚火箭，名字來自它跟鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒，屬於肉食性，在台灣幾乎沒有天敵，一旦入侵水域會吃光小魚，體型最大可達3公尺。

農業處提醒，經人工飼養的野生動物不可隨意釋放，否則可依《野生動物保育法》處5至25萬不等罰鍰；若有危害生態環境之虞，還可處最高250萬元罰鍰。

更多三立新聞網報導

三地總裁鍾嘉村「3癌症纏身」！家屬一夜籌2億2千萬交保：每天上傳臉照

日本青森7.5強震…釀30傷、9萬人離家！陳其邁祈求1事

土地公廟天公爐遭丟蛇、潑黑漆…祂降駕哭訴：受不了！竟是地主搞鬼

議員參選人遭黑函爆「婚外情ing」！蔡昌達喊告：奧步最大犧牲品

