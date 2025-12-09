115大學入學申請：台大醫「棄英文改採社會」 台大社會改篩數A

115年大學申請入學簡章近日公布，升學輔導專家整理今年的變動科系，發現台大社會系從篩數B改篩數A，或許會招到非常不同的學生；政大外交系、台北大學應用外語系一階改成只篩國文，政大外交系國文恐要15級分才能過關。

台灣大學教務處註冊主任李宏森今天 （9日）接受媒體聯訪解釋，會有如此改動，主要是考量社會系大學部的內容，非常注重數據資料整理、統計相關能力，加上因應未來AI的發展，社會系覺得數A更符合專業素養的需求。



另外，台大醫學系115年申請入學一階取消篩選英文，改為篩社會。李宏森解釋，醫生行業相當注重人文社會思維，而會考醫學系的學生，英文能力相對都很不錯；在篩選科目數有限制的情況下，經學系內部考量，才做出這樣的決定。



至於政治大學外交系115年申請一階改為只篩國文（114年篩國文、英文、社會），政大校方解釋，是為避免與其他科系出現「重榜」的情況，學系每年都會視招生狀況，調整不同科目的倍率。

得勝者文教今天發布新聞稿指出，以大數據整理出115年申請入學一階篩選、二階採計科目變動較大的校系，提供考生參考。

其中台大社會系、成大會計系114年一階篩選是篩國、英、數B、社，115年改為篩國、英、數A、社。

升學輔導專家劉駿豪指出，數A一般是自然組傾向的學生學習，數B則是社會組傾向，這一個改動，會使校系收到非常不同的學生。

劉駿豪分析，校系從數B改看數A，過去不是沒有案例，但主要是台大、政大的商管學系，非商管則很少見。台大政治系曾在超額篩選時，看數A成績，導致一些自認數學考得不夠好的學生不敢填、一階篩選分數大降，隔年就調整回來。

另外，政大外交系、台北大學應用外語系，114年一階篩選多科成績，115年改為以國文科分高下，也是改變很大的校系。

劉駿豪表示，政大外交系國文恐要15級分才能通過；北大應外系檢定時，要求國文及英文達均標，門檻不高，3倍率篩選只看國文，但國文科好的學生，會不會去讀應外系「是個問號」。

另外一個值得注意的是成大電機系，114年申請二階甄試除了審查資料外，還要進行團體面談、筆試，但115年首度分成甲、乙兩組，二階都只審查資料，減少考生奔波之苦，預期可提高報考意願。

醫牙校系部分，115年台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組、中國醫藥大學中醫系乙組等三系，取消篩選英文，改為篩社會。劉駿豪指出，114年有四個醫牙校系這樣做，115年再增三系，建議考生若以醫牙為目標，社會科一定不能亂考，以近兩年來看，至少要考到14級分以上。

醫牙校系二階甄試常常「撞期」，115年台大醫學系、陽明交大醫學系、成大醫學系都是5月16日，考生必須三擇一。

不過台大醫學系二階甄試5月16日是進行生物科及化學科筆試，通過者要再參加5月23日的口試及生物與化學的實作測驗。相關資訊以簡章為主，可參考大學甄選入學委員會網站。

