115大學入學申請：台大醫「棄英文改採社會」 台大社會改篩數A
台大：社會系因應AI、數據處理 數A更符合專業素養需求
115年大學申請入學簡章近日公布，升學輔導專家整理今年的變動科系，發現台大社會系從篩數B改篩數A，或許會招到非常不同的學生；政大外交系、台北大學應用外語系一階改成只篩國文，政大外交系國文恐要15級分才能過關。
台灣大學教務處註冊主任李宏森今天 （9日）接受媒體聯訪解釋，會有如此改動，主要是考量社會系大學部的內容，非常注重數據資料整理、統計相關能力，加上因應未來AI的發展，社會系覺得數A更符合專業素養的需求。
另外，台大醫學系115年申請入學一階取消篩選英文，改為篩社會。李宏森解釋，醫生行業相當注重人文社會思維，而會考醫學系的學生，英文能力相對都很不錯；在篩選科目數有限制的情況下，經學系內部考量，才做出這樣的決定。
至於政治大學外交系115年申請一階改為只篩國文（114年篩國文、英文、社會），政大校方解釋，是為避免與其他科系出現「重榜」的情況，學系每年都會視招生狀況，調整不同科目的倍率。
得勝者文教今天發布新聞稿指出，以大數據整理出115年申請入學一階篩選、二階採計科目變動較大的校系，提供考生參考。
其中台大社會系、成大會計系114年一階篩選是篩國、英、數B、社，115年改為篩國、英、數A、社。
升學輔導專家劉駿豪指出，數A一般是自然組傾向的學生學習，數B則是社會組傾向，這一個改動，會使校系收到非常不同的學生。
劉駿豪分析，校系從數B改看數A，過去不是沒有案例，但主要是台大、政大的商管學系，非商管則很少見。台大政治系曾在超額篩選時，看數A成績，導致一些自認數學考得不夠好的學生不敢填、一階篩選分數大降，隔年就調整回來。
另外，政大外交系、台北大學應用外語系，114年一階篩選多科成績，115年改為以國文科分高下，也是改變很大的校系。
劉駿豪表示，政大外交系國文恐要15級分才能通過；北大應外系檢定時，要求國文及英文達均標，門檻不高，3倍率篩選只看國文，但國文科好的學生，會不會去讀應外系「是個問號」。
另外一個值得注意的是成大電機系，114年申請二階甄試除了審查資料外，還要進行團體面談、筆試，但115年首度分成甲、乙兩組，二階都只審查資料，減少考生奔波之苦，預期可提高報考意願。
醫牙校系部分，115年台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組、中國醫藥大學中醫系乙組等三系，取消篩選英文，改為篩社會。劉駿豪指出，114年有四個醫牙校系這樣做，115年再增三系，建議考生若以醫牙為目標，社會科一定不能亂考，以近兩年來看，至少要考到14級分以上。
醫牙校系二階甄試常常「撞期」，115年台大醫學系、陽明交大醫學系、成大醫學系都是5月16日，考生必須三擇一。
不過台大醫學系二階甄試5月16日是進行生物科及化學科筆試，通過者要再參加5月23日的口試及生物與化學的實作測驗。相關資訊以簡章為主，可參考大學甄選入學委員會網站。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了
台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新資料顯示，全台已進入流行期，不僅每週都有破萬人因腸病毒到門、急診求醫，今年更累計19名重症、9人不幸病逝。其中以「伊科病毒11型」威力最強，新生兒感染後惡化速度更是快得讓人措手不及。桃園市更連 5 週超過流行警戒線，已有 92 個班級宣布停課。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
花蓮天王星大樓地震倒塌釀一死 檢方起訴建商請求從重量刑
發生在去年4月的花蓮0403強震，造成花蓮市天王星大樓嚴重傾斜倒塌，大樓住戶康老師不幸罹難，災後全棟已拆除。檢方認定天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，營造公司陳姓負責人未見悔意，依涉犯刑法過失致死罪嫌起訴，並請求院方對被告從重量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 57
專家看申請入學 台大社會成大會計估變動大
[NOWnews今日新聞]115學年大學申請入學簡章近日公布，其中台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期撞期，考生必須三擇一；而政大外交系、台北大學應用外語系之前都是以多科目一階篩選，今改以國文...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
要成為被獵人頭的對象？1111獵才總經理林奇葳：40歲前該做好4件事【Yahoo財經大人物】
「我看履歷的速度很快，平均 30 秒就能看完一份。」1111 獵才事業群總經理林奇葳入行超過 10 年，協助無數高科技明星企業找到「對的人」，看過的履歷早已破萬，可說真正的「閱人無數」。她說，那些能被明星企業相中、甚至讓獵頭願意「三顧茅廬」的人，從來不是靠運氣。他們在 40 歲之前，都悄悄做對了四件事。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 21
長照扣除額增至18萬元立院三讀 明年報稅適用35萬戶受益
立法院會今天三讀修正通過所得稅法第17條條文，將長照扣除額由現行的新台幣12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。減輕長照家庭的經濟負擔，預計會有35萬戶受益。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 16
建議光電政策2.0 蔡英文：不分藍綠強力肅貪
立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文前晚在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 643
政大發表 AI × 管理會計 ESG 解決方案 協助中小企業突 破永續管理瓶頸
國立政治大學企業永續管理研究中心於 12月5日舉辦「AI 驅動永續｜解鎖 ESG信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不信邪！5度酒後騎鐵馬都栽在同一員警手上 重罰2萬4000元
不信邪！台中一名魏姓男子，平時喜歡喝俗稱「阿達仔」的含酒精飲料，卻仍騎腳踏車上路，今年8月5日至9月3日短短1個月內，就在北屯區連續5次酒後騎腳車，且都被第五分局文昌派出所警員林志誠遇上，因騎車搖搖晃晃林員攔下酒測，但魏男都拒測，依「道路交通管理處罰條例」每次罰4800元，共被裁罰2萬4千元，讓荷包自由時報 ・ 4 小時前 ・ 24
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 2 小時前 ・ 154
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 18
49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光
立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足戲劇，演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。豈料現年49歲的他，近日突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤；由於擔心放射治療的輻射可能影響家人，還為此搬離住處獨居，突如其來的消息震驚外界。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 43
火鍋料食安出包！ 士林富樂、辛殿、鍋爸、西門町雅香全上榜
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天冷正是吃鍋旺季，台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋料專案抽驗計畫結果，多家知名店家都上榜！包括「富樂台式涮涮鍋」、「辛殿麻辣鍋」、「鍋爸鴛鴦鍋西門店」及「雅香自助火鍋城」，分別有豆腐、青江菜、花生粉被檢出防腐劑、農藥或黃麴毒素違規，勒令下架，並將針對上游開罰。 台北市這一波抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 25
50州各自為政會毀掉AI！ 川普預告將簽「單一規則」行政命令
50州各自為政會毀掉AI！ 川普預告將簽「單一規則」行政命令EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 32
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 173
台灣「這私校」紅遍國外？畢業生親曝「超強優勢」
生活中心／李筱舲報導台灣的高等教育選擇多元，每所大學皆具備不同的發展特色與競爭力。近日，「這間大學」意外在社群平台上掀起討論。一名畢業生提到，自己母校在台灣可能不太好用，但如果有出國交換的規劃，就會發現母校相當吃香。不少網友表示認同，並指出這項優勢來自於學校的本身的背景。民視 ・ 1 天前 ・ 1
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
退租怒槓房仲！女租客5分鐘狂飆7字經「問候對方媽媽」1原因…判無罪
屏東女子阿花（化名）跟男友租屋到期，跟男房仲阿榮（化名）點交房屋時，爆發爭執，女方竟失控辱罵對方「X你娘」、「你娘X掰」挨告；她不僅否認犯行，還辯稱，沒刻意要罵對方母親。法官認為，此案雖語詞粗鄙，但難認有直接針對名譽予以恣意攻擊，加上言語存在時間極短，在場僅有2人，認定未構成公然侮辱罪，因此，諭知無罪。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
槍手出國「受訓」.安家費數百萬 跨國狙殺集團分工細膩
這起高雄槍擊案，是跨國計畫性犯罪，殺人集團分工細膩，區分為五大核心犯罪架構，主謀范嘉榮找上27歲的槍手楊云豪，為求殺人計畫成功，先安排楊云豪到東南亞受訓，訓練射擊技巧，結訓後再返台執行任務。警方研判，...華視 ・ 18 小時前 ・ 1
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7
南迴搞軌案主謀輕生亡！9歲雙胞胎兒未放棄繼承 扛債5千萬現況曝
2006年發生驚動社會的南迴翻車案，李雙全與哥哥李泰安為了詐領保險金，製造列車翻軌意外，李雙全再毒殺越南籍妻子陳氏紅琛。李雙全事後輕生死亡，李泰安最後被判刑13年。台鐵因為翻車造成損失，向李家求償5千多萬，據了解，李雙全的雙胞胎孩子未放棄繼承，扛下巨額債務，多年過去後，其中一子甚至還當上了警察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8