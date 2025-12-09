115大學申請入學簡章公布 台大醫系捨學測英文改採社會

115年大學學測將在1月17到19日登場，學測後將是申請入學第一階段篩選。根據簡章資料，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組一階篩選均捨學測英文科，改採社會科，讓採計社會科的自費醫牙及中醫系增加到7個。

升學輔導專家劉駿豪指出，「報名將來會篩選採計社會科的醫牙中，最後其實如果有空的時候不妨多練習一下，讓社會科能夠考到14級分或以上。」

台大醫學系不採英文改採社會，註冊組組長李宏森說明是系上以關注人文社會思維，以及學生相對的英文力不錯考量的結果；至於台大社會115年仍採國英社數4科，但數學從數B變成數Ａ，是系上評估數A更符合系上所需的專業素養。

台大註冊組長李宏森回應，「非常注重數據資料以及統計相關的能力，如果說是參採這個數A的話，更能夠符合他們對於這個專業上面素養的要求。」

台大社會系改採數A；政大外交系從採計4科到改採國文單科分高下；中原大學資工系延續114年僅以英文科進行3倍率篩選。大學問執行長魏佳卉說，都是在搶好學生的逆向操作。

大學問網站執行長魏佳卉表示，「請問一下英文太爛的人敢填外交系嗎？不敢啊，因為外交系誰不知道要去當外交官？政大這一招也是對賭啊，賭心理戰啊。所以台大社會系也好，政大外交系也好，其實他們在搶都是這些頂標生的那種，跟他們去做博弈吧。」

魏佳卉認為，115到117學年的大一新生持續下降，校和校要搶人，領域和領域間在搶人，頂大也要搶頂標生，而減少採計、擴大分母是趨勢，也是不得不的戰略。

