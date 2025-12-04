115學年四技二專甄選 提供近3.5萬招生名額

記者劉昕翊／綜合報導

115學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章今（4）日起在技專校院招生委員會聯合會網站公告，並提供下載查詢，同時於11日發售紙本簡章，其中，「青年儲蓄帳戶組」學程提供155個招生名額；「一般組」學程提供3萬4813個招生名額。

技專校院招生委員會聯合會表示，115學年度四技二專甄選入學招生仍採分組聯合招生，其中，「青年儲蓄帳戶組」共計20校104個系科（組）、學程提供155個招生名額；「一般組」共計120校2659個系科（組）、學程提供3萬4813個招生名額，且為配合教育部推動行政院培育數位人才之目標，115學年度提供728名半導體、AI、機械領域系所擴充招生名額，納入四技二專甄選入學相關科系之一般組一般生名額招生。

另外，115學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生預定招收一般生9899名（含資通人才擴充名額26名），由各校系科（組）、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，共同科目，例如，國文、英文、數學權重為1至2倍之間；專業科目（一）、專業科目（二）權重為2至3倍之間，各校系科（組）、學程之科目成績權重請參閱招生簡章。

此外，技專校院招生委員會聯合會指出，欲參加115學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生之考生，須先報名參加115學年度四技二專統一入學測驗，並取得測驗成績。統測報名時間明（5）日起至12月17日止。