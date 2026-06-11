115學年大學申請入學結果公布 工程、資訊學群使用逾9成名額

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大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，「名額使用率超過9成的前3名，落在資訊學群、工程學群。我想大家也知道，跟現在的產業結構偏向於AI、半導體有關，所以名額使用率是比較高的；名額使用率比較低的，還是落在外語、文史哲、法政這幾個學群裡面，這是相較往年來說是差不多的情況。」

甄選會也觀察，部分理工見長的私立大學表現不俗，名額使用率都超過9成，包括中原大學93.67%、逢甲大學95.23%、大同大學95.65%、元智大學94.79%。而今年招生缺額數創低，甄選會則表示，是大學錄取名額數增加且考生就讀意願較高，所以完成志願序登記人數也增加。

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