115學年大學音樂系減招 第一線教師嘆：大學只是最後一張骨牌

今年大學分發入學的藝術學群，缺額率來到18％，是所有學群中缺額率最高的，藝術學群中又以音樂學類，缺額占比最高，達到34％。根據教育部公告，最新115年大學招生核定名額，數間大學的音樂系個別都減招大約10個名額。

像是中山大學音樂系，比114年少了10個名額，台南大學音樂系減了8個名額、東吳大學9個，有學校坦言，部分樂器學習的學生本來就少，在少子化浪潮下更顯得招生不易。

另外，第一線教師也談到，從國小到國高中的音樂班都已經快招不滿了，大學只是最後一張骨牌；教育團體也分析，產業轉變連帶影響家長跟學生的觀念，過去家長會送孩子去學音樂，現在不少人改學程式設計，也讓校園周邊開設音樂教室的盛況不再。

