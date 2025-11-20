115學年度二技技優入學招生簡章公告 26校85系490名開放報名

115學年度二技技優入學招生簡章自今日起於技專校院招生委員會聯合會招生網站公告，並提供查詢與下載。圖為今年度四技二專考試現場。（本報資料照）

115學年度二技技優入學招生，共計有26校、85系（組）、學程，提供招生名額490名。技專校院招生委員會聯合會今（20）日表示，招生簡章自今日起於招生網站公告並提供查詢與下載。

技專校院招生委員會聯合會表示，115學年度二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及附設專科進修部）畢（結） 業生或具有同等學力之考生，並於公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及附設專科進修部）入學後至本招生報名截止日前，取得符合招生簡章規定之技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者均可報考。

技專校院招生委員會聯合會提到，有意報名考生，應於115年4月9日起至4月13日止，須依本招生簡章規定登錄報名資格及繳寄資格審查資料，待通過資格查後並完成繳費者，始可報名本招生。

技專校院招生委員會聯合會指出，符合技優保送資格者，得同時報名技優甄審入學招生，但報名技優甄審入學招生依可報名之招生類別中，至多選擇5個（含「不限類別」）校系（組）、學程為限，歡迎踴躍報考。

若對招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。

