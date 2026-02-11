115學年度四技二專特殊選才放榜！錄取率61.2％ 須3／3前完成報到

「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」於今（11）日公布分發錄取結果。圖為2025年四技二專統一入學測驗考場情況。（本報資料照）

「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」於今（11）日公布分發錄取結果，今年共計有87所科技校院及大學參與招生，總分發錄取率為61.2％。

技專校院招生委員會聯合會表示，115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生，計有87所科技校院及大學參與招生，分別設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，招生名額各提供742名、840名，共計1582個招生名額。本學年度符合報名資格考生計1441人，其中青年儲蓄帳戶組127人、技職特才及實驗教育組1314人（含願景計畫11人、資安人才94人）。

技專校院招生委員會聯合會提到，本學年度上網完成登記就讀志願者（參加分發人數）計1123人，經分發錄取687人，其中青年儲蓄帳戶組108人、技職特才及實驗教育579人（含願景計畫8人、資安人才43人），總分發錄取率為61.2％。透過此一入學管道讓具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生能順暢的升學。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均特別提醒，各錄取學校將於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於115年3月3日12：00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續之錄取生，一律不得再參加本學年度各項聯合招生作業，請分發錄取生特別注意。

技專校院招生委員會聯合會強調，已辦理完成報到手續之錄取生，除在115年3月3日12：00前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加115學年度各四技二專學校及各大學校院入學招生，違者取消其本招生錄取及入學資格。

