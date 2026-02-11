115學年度四技二專特殊選才 今放榜

技專校院招生委員會聯合會今天(11日)10:00起於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果，並開放考生上網查詢。相關訊息請至115學年度四技二專特殊選才入學招生官網查詢若有任何詢問，可電洽技專校院招生委員會聯合會。 (02)2772-5333。

115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生，共有87所科技校院及大學參與招生，分別設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，招生名額各提供742名、840名，共計1,582個招生名額。本學年度符合報名資格考生計1,441人，其中青年儲蓄帳戶組127人、技職特才及實驗教育組1,314人(含願景計畫11人、資安人才94人)。本學年度上網完成登記就讀志願者(參加分發人數)共1,123人，經分發錄取687人，其中青年儲蓄帳戶組108人、技職特才及實驗教育組579人，包含願景計畫8人、資安人才43人，總分發錄取率為61.2%。透過此一入學管道讓具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生能順暢升學。

廣告 廣告

技專校院招生委員會聯合會任貽均主任特別提醒，各錄取學校將於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於3月3日12:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續的錄取生一律不得再參加本學年度各項聯合招生作業，請分發錄取生特別注意。

已辦理完成報到手續的錄取生，除了在3月3日12:00前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加115學年度各四技二專學校及各大學校院入學招生，違者取消本次招生錄取及入學資格。