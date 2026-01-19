115學年度大學學測 數學B試題解答

115學年度大學學測今進行最後一天考試，分別是數學B及社會科。大考中心提醒考生，應考必須攜帶有效證件正本，包括身分證、有照片之健保卡、汽機車駕照等。

《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。解答由得勝者文教提供，正式答案以大考中心公布為準。

