115學年度學測1/17登場 竹市學校齊心送祝福





115學年度學科能力測驗自1月17日至1月19日一連三天舉行，新竹市設有新竹高中、新竹女中、香山高中及曙光女中等4個考場，計有5,099名考生應試。新竹市政府教育處表示，市府已提前完成跨局處整備作業，全面守護考場環境與秩序，讓考生能在安全、安定的試場中專心作答。

「當心安定下來，努力自然會找到出口。」市長高虹安期盼考生們放穩心情、相信自己，將平日累積的實力完整發揮，並預祝大家考試順利、金榜題名。她鼓勵同學們，在未來升學道路上勇於探索、找到最適合自己的方向，走出屬於自己的發光舞台，並提醒考生務必攜帶「考試三寶」文具、准考證與身分證（或健保卡），並切勿攜帶手機或穿戴式電子裝置進入試場，以免影響應試權益。

廣告 廣告

建功高中辦理高三學測祈福暨誓師系列活動，希望陪伴學生自信迎戰學測。

教育處長林立生分享，各校也透過不同形式的關懷與祝福，陪伴考生走過備考關鍵時刻。建功高中辦理高三學測祈福暨誓師系列活動，安排學生重讀高一時寫給「未來自己的信」，回顧三年來一步一腳印的成長歷程，並將期待折成紙飛機放飛，象徵釋放壓力、迎向信心。希望透過這樣的儀式，陪伴學生戰勝心魔、超越自我，自信迎戰學測。

成德高中則舉辦「學測包高中祈福活動」，結合考前關懷與集體鼓舞，由校長、家長會、校友會及行政團隊共同參與，透過誓約擊掌、躍龍門、點皇榜、戴官帽等儀式，傳遞「天官賜福、筆題金榜」的祝福寓意。校方表示，誓師活動結束後，學生帶著滿滿祝福與支持，穩定心情、繼續向前。

此外，香山高中校長洪碧霜也帶領家長會與行政團隊，辦理「學測高升、五路齊發」祈福參拜活動，走訪新竹在地四大古廟，為考生集氣祈福。希望以這份齊心送上的祝福，讓學生在備考路上不再孤單，學校也將一路陪伴學子，以平靜與自信走進考場，迎接挑戰。

教育處提醒，考生應於考前詳閱試場規則及違規處理辦法，避免因疏忽影響成績。進入試場前，務必取下所有穿戴式裝置，如智慧型手錶、手環、耳機等，並將行動電話完全關機，關閉鬧鈴、震動及提示音功能，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。



更多新聞推薦

● 熱情與美味的力量 彰化新住民以滷味舞出新人生味