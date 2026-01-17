115學年度學科能力測驗登場 新北11考場服務近1萬8千名考生

一一五學年度大學入學學科能力測驗於十七日開始，新北市設有十一個考場，共有一萬七千九百十五名考生報名。今日考科為數學Ａ及自然２，缺考人數共八百八十六人次，其中數學Ａ缺考三百九十九人，自然科四百八十七人。各考場流程順暢，整體秩序良好。

教育局表示，今日考場未發生重大違規事件，主要違規情況包括手機鈴聲響起、考試結束後仍作答、臨時置物區手機發聲及未攜帶有效身分證件等，均已由監考人員登記，後續將送交考試中心審議。

教育局指出，學科能力測驗尚有兩日考程，十八日進行英文、國文綜合能力測驗及國文寫作，十九日為數學Ｂ及社會科。教育局已要求各考場加強考試動線及環境巡查，確保考生在安全環境中應試。

教育局提醒考生，後續考程務必提前出門，注意交通及天候狀況，確認攜帶有效身分證件及應試用品，遵守考試規範，穩定心情，順利完成考試。