115學年度學科能力測驗登場 新北11考場服務近1.8萬名考生

一一五學年度學科能力測驗，新北設有十一個考場。(新北市教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

一一五學年度大學入學學科能力測驗於十七日登場，新北巿境內設有十一個考場，共計有一萬七千九百一十五名考生報考。首日考科為數學A及自然二科，新北市考場缺考人數共八百八十六人次，其中數學A缺考人數三百九十九人，自然科缺考人數四百八十七人，新北市各考場流程順暢，整體秩序良好。

教育局指出，今日新北市考場未發生重大違規事件，相關違規樣態以一般性狀況為主，如手機鈴聲響起、考試結束鈴聲響畢仍繼續作答、臨時置物區手機發出聲響，以及未攜帶有效身分證件等。上述情形均已由監考人員依規定完整登記，後續將送交大學入學考試中心召開會議審議，並依試場規則處理，確保考試公平性與一致性。

教育局進一步說明，學科能力測驗尚有兩日考程，十八日將進行英文、國文綜合能力測驗及國文寫作，十九日則為數學B及社會科。教育局已請各考場持續加強考試動線、環境巡查與應變整備，確保考生能在安全、安定的環境中專心應試。

教育局也提醒考生，後續考程務必提早出門，留意交通與天候狀況，並再次確認攜帶有效身分證件及符合規定的應試用品，遵守大考中心各項考試規範，以穩定心情、發揮實力，順利完成考試。