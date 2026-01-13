115學年度學科能力測驗 17日登場

新北市教育局昨（十三）日表示，一一五學年度大學入學考試將於一月十七日至十九日舉行，考生可於一月十六日下午二至四時查看考場。教育局已完成考場服務整備，並推出「學測應考應援系列影片」，提供學習與心理支持，幫助考生以穩定、自信的狀態應考。

新北市今年有一萬七千九百十五名考生，設有十一個考場。考生需提前熟悉環境，考試當天九時十五分預備鈴響，九時二十分開始，九時四十分截止入場，十時二十分可離場。建議考生提早出門，並可至大考中心網站查詢應考資訊。

考試當日，考生務必攜帶有效證件正本及應試用品入場。根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多。提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。

如果發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。考生如需穿戴特定衣物或使用耳塞，需配合監試人員檢查。

大考中心將據氣象預報，決定考試當日是否開放冷氣，並將冷氣設定在二十六至二十八度。市府相關單位會與考場學校合作，確保考試順利進行，祝學子以最佳狀態迎接學測，為自己努力寫下重要一頁。