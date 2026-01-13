115學年度學科能力測驗17日登場 新北16日下午開放看考場

教師分享115學測應考應援系列影片

學科能力測驗17日登場 16日下午開放看考場

115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月17日至1月19日舉行，1月16日下午2時至4時開放考生查看考場。新北市教育局為全力守護考生應試權益與身心狀態，已同步完成考場服務整備，並推出「學測應考應援系列影片」，從學習支持到心理陪伴雙軌並進，陪伴學子以穩定、自信的狀態迎戰學測。

考試期間如考生須穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，不影響辨識面貌為原則。另大考中心為因應冬季氣候變化，將依據交通部中央氣象署天氣預報，公布考試當日是否開放試場冷氣服務及作法，試場冷氣溫度以設定攝氏26～28度為原則。市府相關局處會與各考場學校密切合作，確保試務順暢、環境安全，祝福所有學子以最佳狀態迎接學測，為努力多年的自己寫下重要一頁。

因應考生最後衝刺需求，教育局製作「115學測應考應援系列影片」，共推出8支精華內容，包含國文、英文、數學、社會、自然5科重點複習影片，以及3支社會情緒學習正念練習影片，協助學生快速掌握考試重點，同時調節考前情緒、提升心理韌性。相關影片已陸續上線，提供全市學生零門檻、可隨時使用的學習資源，並同步上架至新北市新課綱行動協作平臺、新北市課程發展中心 YouTube 頻道及高中與大學共創學習媒合平臺，鼓勵考生善用資源，在關鍵時刻穩定應試、發揮實力。