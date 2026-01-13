115學年度學科能力測驗17日登場 16日下午開放看考場

學科能力測驗17日登場，16日下午開放看考場。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於17日至19日舉行，16日下午2時至4時開放考生查看考場。新北教育局為全力守護考生應試權益與身心狀態，已同步完成考場服務整備，並推出「學測應考應援系列影片」，從學習支持到心理陪伴雙軌並進，陪伴學子以穩定、自信的狀態迎戰學測。

教育局指出，今年新北市共有17,915名考生報考，境內設置新北一至三考區及臺北四考區，共11個考場。考前16日下午2時至4時開放考生查看考場，提醒考生把握時間提前熟悉環境、規劃交通動線。考試期間，市府已跨局處完成交通疏導、公車加班、醫療支援及校園試務整備，並開放家長陪考；考場不提供紙杯，請考生與陪考親友自備環保杯，共同落實永續行動。

教育局提醒考生，各考（分）區於考試當天早上9時15分預備鈴響、9時20分開始應考、9時40分截止入場、10時20分始可離場；請考生儘量提早出門，以避開入場時的人群聚集。建議考生可至大考中心網站（www.ceec.edu.tw）學科能力測驗之「試務專區」下載或列印「應考資訊」應試，以利查找試場。

考試當日，考生務必攜帶有效證件正本及應試用品入場。根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多。提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。如果發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。

教育局表示，考試期間如考生須穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，不影響辨識面貌為原則。

此外，因應考生最後衝刺需求，教育局製作「115學測應考應援系列影片」，共推出8支精華內容，包含國文、英文、數學、社會、自然5科重點複習影片，以及3支社會情緒學習（SEL）正念練習影片，協助學生快速掌握考試重點，同時調節考前情緒、提升心理韌性。相關影片已同步上架至新北市新課綱行動協作平臺、新北市課程發展中心 YouTube 頻道及高中與大學共創學習媒合平臺，鼓勵考生善用資源，在關鍵時刻穩定應試、發揮實力。