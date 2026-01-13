115學年度學科能力測驗17日登場 16日下午開放看考場

學科能力測驗十六日下午開放看考場，提醒考生把握時間提前熟悉環境、規劃交通動線。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

一一五學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於一月十七日（星期六）至十九日（星期一）舉行，十六日(星期五)下午二時至四時開放考生查看考場。教育局指出，今年新北市共有一萬七千九百一十五名考生報考，境內設置新北一至三考區及臺北四考區，共十一個考場，提醒考生把握時間提前熟悉環境、規劃交通動線。

根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多。提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。如果發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。

教育局指出，為全力守護考生應試權益與身心狀態，已同步完成考場服務整備，並推出「學測應考應援系列影片」，從學習支持到心理陪伴雙軌並進，陪伴學子以穩定、自信的狀態迎戰學測。考試期間，市府已跨局處完成交通疏導、公車加班、醫療支援及校園試務整備，並開放家長陪考；考場不提供紙杯，請考生與陪考親友自備環保杯，共同落實永續行動。

教育局提醒考生，各考（分）區於考試當天早上九時十五分預備鈴響、九時二十分開始應考、九時四十分截止入場、十時二十分始可離場；請考生儘量提早出門，以避開入場時的人群聚集。

因應考生最後衝刺需求，教育局製作「一一五學測應考應援系列影片」，共推出八支精華內容，包含國文、英文、數學、社會、自然五科重點複習影片，以及三支社會情緒學習（SEL）正念練習影片，協助學生快速掌握考試重點，同時調節考前情緒、提升心理韌性。