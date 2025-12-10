115學年度專科護理師碩士公費生招生開跑

因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護需求，提升在地醫療照護服務品質，衛生福利部官網(https: //www.mohw.gov.tw)及承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網(https://enr.kmu.edu.tw)於10日同步公告「115學年度專科護理師碩士公費生甄試入學招生簡章」，報名期間114年12月30日(二)上午9時起至115年1月26日(一)下午5時止(網路報名系統24小時開放)。

衛福部自110年起培育家庭專科護理師碩士公費生至今(114年)已5年，共培育141名公費生，明(115)年度公費招生40名，並由6家學校協助培育 (慈濟大學、國立臺灣大學、國立陽明交通大學、弘光科技大學、國立臺中科技大學、國立中興大學)。報考資格需同時符合：1.護理學士學位或同等學力、2.護理師證書、3.護理師執業年資至少2年。培育課程設計主要強化臨床照護推理邏輯，及以家庭護理為單位的社區照護，並符合原鄉、離島及偏鄉等全人進階護理執業能力，學雜費由衛福部全額補助。

報考者一律採網路報名，請依簡章規定，確實檢視報考資格，並依網頁指示登錄及上傳審查資料。承辦單位高雄醫學大學將於115年2月25日(三)於網路公告合於面試名單，並於3月21日(星期六)舉辦面試。有關招生重要資訊，含試務日期、計畫說明、報名資格、錄取原則及相關權利義務，請參考招生簡章。