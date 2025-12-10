115學年度專科護理師碩士公費生招生 12/30起網路報名

因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護需求，提升在地醫療照護服務品質，衛生福利部官網及承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網於今天(10日)公告「115學年度專科護理師碩士公費生甄試入學招生簡章」，報名期間為114年12月30日上午9時起到115年1月26日下午5點為止，並於115年3月21日舉辦面試，有關招生重要資訊，含試務日期、計畫說明、報名資格、錄取原則及相關權利義務，請參考招生簡章。

衛福部自110年起培育家庭專科護理師碩士公費生至今已5年，共培育141名公費生，明年度公費招生40名，並由6家學校協助培育，包含慈濟大學、國立臺灣大學、國立陽明交通大學、弘光科技大學、國立臺中科技大學、國立中興大學。報考資格需同時符合：1.護理學士學位或同等學力、2.護理師證書、3.護理師執業年資至少2年。培育課程設計主要強化臨床照護推理邏輯，及以家庭護理為單位的社區照護，並符合原鄉、離島及偏鄉等全人進階護理執業能力，學雜費由衛福部全額補助。