115學年度起中市公立國中小營養午餐全面免費

中市長盧秀燕宣布，115學年度起臺中公立國中小營養午餐全面免費（圖:中市府提供）

臺中市長盧秀燕8日宣布，115學年度起，臺中市公立國中小的營養午餐全面免費。盧秀燕市長表示，再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子，臺中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然臺中財政困難，但這是必須的支出，用於投資臺中的下一代。

臺中市政府表示，桃園市和臺北市都已實施免費營養午餐，這是整體教育政策的趨勢。臺中資源相對受限，但是市府將會全力以赴、克服萬難，臺中的孩子不能輸在起跑點。為了如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在今年3月召開的臺中市議會定期會提追加預算，她也特別向全體市議員喊話，大力支持，共同為孩子的福祉努力。