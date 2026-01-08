115學年度起國中小營養午餐全免 雲林縣府咬牙守護學童健康

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府宣布，自115學年度起，全縣公立國中小學營養午餐全面免費，縣長張麗善強調，儘管中央新版財政收支劃分法未獲落實、多項補助遭剋減，縣府仍將承擔沉重財政壓力，甚至不惜舉債，也要確保雲林孩子的基本營養與受教權益。

縣府從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費政策，即使財政吃緊，也要優先照顧孩子，為雲林的未來打下穩固基礎。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善指出，營養午餐本應是中央推動的全國一致性政策，然而近年中央未副署、不公布、不執行新版財劃法，並陸續停止偏鄉學校營養午餐、3章1Q及水電費等補助，使地方財政負擔大增。近日又調高雲林縣財力等級，須額外負擔逾15億元配合款，縣府面臨前所未有的財政挑戰。

她表示，社會福利若出現落差，將加劇人口向資源較多縣市集中，擴大城鄉差距。縣府近年持續加大教育投資，包括推動「萬寶龍計畫」、全面汰換教室黑板為水洗式智慧黑板，以及落實「生生有平板」政策；在中央中止「班班喝鮮奶」補助後，也自行編列經費接手辦理，確保學童健康不受影響。

張麗善強調，在立委張嘉郡承諾持續監督中央、爭取落實新版財劃法下，縣府評估後決定，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費政策，即使財政吃緊，也要優先照顧孩子，為雲林的未來打下穩固基礎。

