115學年度起實施全面免費午餐政策 教局：各校將依營養準則設計菜單

（圖：教育處提供）

（圖：教育處提供）

基隆市政府宣布115學年度實施全面免費午餐政策，幾位議員反應健康與營養應兼顧，法制與人力編制，待遇及硬體應完善，教育局指出，基隆市營養師密度已是全國最高，各校營養師依據專業與國教署頒布的「學校午餐食物內容及營養基準」，將持續提供學生營養與飲食課程。

教育處表示，市府未來將專案採購，邀集廚藝顧問團隊到校輔導，並將增加在地食材的比例，提升食材的新鮮與多元。

有關議員們提到的法制化與人力編制，教育處說，基隆午餐自治條例及配套法規已建立完整系統，營養師與廚工待遇近年不斷提升，約聘營養師薪資從280薪點調升至312薪點，換算下來，月薪4萬3,399元，和新北市齊平。同時，基隆市更是少數提供廚工寒暑假半薪的城市，今年市府再度調升至1.1倍基本工資，換算起來，廚工的薪資為3萬2,451元，也有久任制度，依年資考核甲等敘薪1,000元，最高可達3萬6,451元。

至於廚房整修部分，亦在持續進行中。

教育處表示，武崙國小補助廚房排煙改善設備，正濱國小廚房全面翻新，預計於3月啟用。未來，將持續視財政狀況整修廚房。另外，因應免費午餐政策之專業人力編制，有關待遇與制度問題，將持續整合家長與各界意見規劃。

市長謝國樑表示，免費午餐實質能有效減輕家長負擔，每個孩子午餐費，每年高達1萬4000-1萬6,000元，為了確保推動午餐品質更加精進，將持續與家長溝通討論，讓政策更加完善！