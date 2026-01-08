115學年度起 台中公立國中小營養午餐免費

（中央社記者郝雪卿台中8日電）繼台北市與基隆市宣布後，台中市長盧秀燕今天說，115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費，約21.4萬名學生受惠。以1餐新台幣60元到70元計算，1年預算約25億元到30億元。

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕上午舉行記者會表示，時代已不同，過去營養午餐主要是補助弱勢學生，現在應好比課桌椅、校舍，視為政府整體教育政策一環，由政府供應。台中財政雖非常辛苦，該做的事還是要做，不惜3月追加預算支應，懇請台中市議會支持。

她說，台中長期不遺餘力投資教育，支出比其他縣市高，包括蓋10間學校、全面汰換課桌椅等，會想辦法籌錢辦理免費營養午餐，這是必須支出，投資台中下一代。

至於這項政策是否跟進台北，盧秀燕表示，6直轄市中桃園市最早實施，這是教育趨勢，台中資源雖相對受限，但在這種條件下，更應展現照顧孩子決心，孩子不能輸在起跑點上，「我們的孩子一定要得到最好。」

台北市長蔣萬安6日說，今年起國中小營養午餐全面免費；基隆市長謝國樑昨天表示，跟進台北政策，基隆公立國中小營養午餐免費。（編輯：李明宗）1150108