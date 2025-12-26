115學年度高中英聽測驗第二次考試成績出爐 F級近5年新低

記者劉昕翊／綜合報導

115學年度高中英聽第2次考試成績今（26）日出爐，報名人數共計2萬7804人，成績擇優使用，近五學年度擇優後成績各等級百分比接近，其中，A等級與B等級百分比合計約為6成左右。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，每一種題型配分相同，考試採用Cronbach’s α係數衡量考試試題的「內部一致性信度」，係數愈接近1，代表信度愈高，此次考試結果係數為0.90，顯示信度良好。大學入學考試中心今（26）日召開記者會，說明此次考試實到2萬4745人，缺考3059人，缺考率11％，較去年同場次缺考率（10.57％）增加0.43％。

副主任黃璀娟表示，本學年度舉辦2次考試，考生可自由選考，成績擇優使用，重複到考考生共計1萬9940人，經成績擇優後，9萬5837位考生成績等級分布為，A級24.41％、B級39.84％、C級30.96％、F級4.79％，不及格率是近5年新低。此外，為提供考生學習參考，大考中心已公告適用於108課綱之高中英語聽力測驗參考試卷3（111學年度起適用），以及試題示例7、8、9、10，考生可至本會大考中心網站高中英語聽力測驗專區之「試題示例／參考試卷」瀏覽或下載。