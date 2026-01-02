115學年度高中藝才班特色招生 簡章今公告

115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章今(2)日公告。為了使學習評量能夠呼應學生的學習目標與歷程，教育部已正式實施高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著重應試者的知識統整、創作論述及即興表達能力，希望透過多元能力的檢測面向，建構符合當代藝術教育選材育才工具 。

教育部表示，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。各類別術科測驗科目包括音樂班「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」及「視譜演唱及即興」5科。美術班「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」及「書法」4科。舞蹈班「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」及「現代舞」4科。戲劇班「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

廣告 廣告

分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，教育部歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的學生踴躍報考；但因各分區測驗時間統一，考生只能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

教育部表示，2月23日至3月9日為術科測驗線上報名暨郵寄繳件。4月11日至13日是音樂班及舞蹈班術科測驗。4月18日至19日為美術班及戲劇班術科測驗。6月5日至11日為甄選入學聯合分發報名暨郵寄繳件。6月22日至26日甄選入學聯合分發志願選填暨郵寄繳件。7月7日為甄選入學分發放榜。7月8日甄選入學分發報到。

教育部特別提醒報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班的考生，務必留意各階段作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統免費下載簡章查閱。