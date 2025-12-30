115學年招生開跑 慈大附中校園開放日吸引跨縣市親子參與

慈濟大學附屬高級中學於 12 月 27 日舉辦「Open Day校園開放日」活動，除了花蓮本地家長及孩子外，更有來自臺南、屏東、臺中、桃園、台北等地的親子跨縣市慕名而來，親身感受慈中優美的自然環境與頂尖的教學軟硬體。家長們對於慈中在「國際前瞻」、「智慧閱讀」與「科學探究」三大領域的深耕給予高度肯定，實地見證學校如何將孩子培育為具備膽識與慈悲心的世界級人才。

廣告 廣告

一、 國際視野：不出國，也能與世界同步

「在慈中，我們以世界為教室。」廖逸貞校長在開場時強調，慈中的國際資源不僅止於語言，更擁有慈濟全球 NGO網絡的強大後盾。學校展現了具體的國際接軌實績，包括與多國姊妹校建立實質連結、提供美國雙聯學位及大學先修 AP課程。透過校園內常態性的視訊交流、外國交換生與十條國際修學路線，慈中成功營造出自然的雙語沉浸式環境，讓「國際化」成為學生的生活日常。

二、 智慧閱讀：跨校區資源，打造終身學習力

在互動體驗中，家長們對媲美大學等級的圖書館設備感到驚艷。慈中實施「一證通行」制度，學生持證即可共享慈濟大學三校區及慈濟醫院圖書館的龐大館藏資源。慈中圖書館配置有充足的行動載具與科技互動教學設備，將傳統藏書空間轉化為激發創意的「智慧學習中心」，讓學生在高中階段就能提前練習大學等級的資料檢索與自主研究能力。

三、 全人環境：安全堡壘與溫馨陪伴

巡禮過程中，家長走訪了高規格耐震建築與綠意盎然的校園環境。除了專業的宿舍管理與提供營養健康膳食的餐廳，最令家長安心的是慈中特有的「慈誠懿德爸媽」制度，能在孩子成長的關鍵期提供情感支持。這種兼具硬體安全與人文溫度的氛圍，讓遠道而來的家長們紛紛表示，慈中不僅是學習的場所，更是孩子離家後最溫暖的依靠。

四、 科學探究：專業實驗室啟發未來科學家

生物與物理實驗室展示了學校豐厚的科學實驗資源。從可偵測細菌毒素的鱟保育計畫，到專業級的天文觀測器材與創客空間，自然科老師分享了如何透過「探究與實作」鼓勵學生走出課本。先進的排煙設備與高端儀器，顯示出慈中在培育自然科學人才上的決心，也讓家長看見孩子未來投身科研專業的可能性。

這場巡禮不僅是導覽，更是一次教育理念的傳遞。廖逸貞校長指出，慈中透過 12 年一貫的課程架構，讓學生在具備學科競爭力的同時，更擁有反思與關懷的品格。這份紮實的辦學成效，也讓慈中持續吸引全省各地及海內外學生「留學花蓮」。誠摯歡迎認同慈濟教育理念的家長與慈中攜手，在專業的沃土上，共同成就孩子立足台灣、放眼世界的未來。

（撰文：夏嚴芸婕攝；攝影：慈大附中提供）