115學年總名額創13年新低！高中免試入學簡章公告 僅18.4萬人錄取名額

教育部公布115學年度高中免試入學招生簡章，總名額18萬4459人，創下近13年來新低紀錄。（示意圖／方萬民攝）

115學年度全國高級中等學校免試入學招生簡章今（15日）正式公告。根據教育部統計資料，總招生名額為18萬4459人，較去年減少3902人，再創13年來新低，僅占核定招生總額的90.42%。

國民及學前教育署指出，本次免試入學名額雖下降，各就學區仍達到「不低於核定招生總名額85%」的政策標準。其中以基北區招生人數最多，達5萬2849名，其次為中投區2萬9185名，高雄區則有2萬741名。

簡章內容詳列各學區內高中職學校的招生管道、招生對象、名額配置、報名方式、比序項目及積分標準等資訊。即日起，考生與家長可至各就學區免試入學委員會網站免費下載簡章，紙本版本也同步開放購買。依規劃，入學結果將於7月7日公告，7月9日完成報到手續，國教署呼籲考生務必依時辦理。

為因應學生多元發展需求，教育部持續推動「量足、質優、多元化」的高中免試入學制度，提供多樣化就學選項，包括分區免試、優先免試、直升入學、技優甄審、學習區完全免試以及單獨招生等六大類型（不含實用技能學程及建教合作班）。此舉旨在協助學生依據個人興趣及能力，選擇最合適的升學途徑。

有關招生簡章資訊，亦可透過「國中畢業生適性入學宣導網站」進一步查詢，該平台連結全國各直轄市與縣市的12年國民基本教育資訊網，方便學生與家長掌握各區招生細節與重要時程。

