115學年高中免試入學名額18.4萬 創13年新低
少子化影響，根據教育部今天公布115學年度免試入學招生簡章，115學年總名額計18萬4459名，較去年減少3902人，再創13年來新低，僅占核定招生總額的90.42％。 另外，今天也公布特色招生甄選入學簡章，全國共87所高級中等學校、351個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供7598個招生名額。
國教署指出，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站（https://shs.k12ea.gov.tw/site/adapt-k12ea）連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢；紙本簡章同步發售。
此外，為維護大陸地區台商子女學校（含東莞臺商子弟學校、華東臺商子女學校及上海臺商子女學校）學生的就學權益，是類學生由臺商子女學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區免試入學委員會集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。
國教署表示，為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，透過115年1月及4月二階段志願模擬選填，搭配上述適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助其瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，依學生的性向、興趣、志願等，選擇最適合自己的升學進路。
高中特色招生專業群科甄選入學簡章今天公告，全國共87所高級中等學校、351個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供7,598個招生名額，自115年3月9日至13日受理報名。
教育部說明，115學年度特色招生專業群科甄選入學，以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、臺南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區及台東區等13個就學區，其中以桃連區招生名額最多，共有13校67班（群、科）2030名；基北區次之，共有23校87班（群、科）1407名。
教育部表示，此次招生管道有29班（群、科）採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘322班（群、科）則以術科測驗成績為錄取依據。術科測驗命題連結十二年國教課程綱要相關領域的學習內容及核心素養，考試內容包含：創意發想、常見經濟動物辨識、邏輯思考、航運廣播與企業形象識別、四格漫畫、即興表演、牧場實務操作等。各校測驗均符合特色課程目標內涵，測驗模式多元靈活，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。
