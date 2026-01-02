115學年高中藝術才能班特招簡章公告 不受就學區限制

記者劉昕翊／綜合報導

教育部今（2）日公告115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章，不受就學區限制，但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

為使學習評量能夠呼應學生的學習目標與歷程，教育部已於111年公告自114學年度起已正式實施高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著重應試者的知識統整、創作論述及即興表達能力，期透過多元能力的檢測面向，建構符合當代藝術教育選材育才工具。另藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業2階段辦理。

教育部表示，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻，其中，音樂班考「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」及「視譜演唱及即興」5科；美術班考「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」及「書法」4科；舞蹈班考「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」及「現代舞」4科；戲劇班考「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

此外，教育部強調，國中非藝術才能班學生亦可報考，且藝才班特招不受就學區限制，可跨縣市報考，但各分區術科測驗時間統一，其中，音樂班、舞蹈班於4月11至13日，美術班及戲劇班為4月18、19日，考生只能擇一分區報名。