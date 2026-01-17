115學測今天登場 理組考生率先上陣

記者黃朝琴／臺北報導

115學年學測今（17）日登場，首日考數學Ａ、自然科，理組考生率先上陣，大考中心製作應考攻略，提醒考生務必攜帶應試有效證件正本、手機完全關機、答題卷正楷簽全名，避免違規失去寶貴分數，應考時使用的直尺只能有量測用的刻度和數字，不能有其他符號或圖形。考生可使用口罩、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等保暖，但須配合監試人員檢查。

115年學測17至19日舉行3天測驗，共有6考科，考生可自由選考，第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會，大考中心統計，今年約12.1萬人報名，數學Ａ約9.2萬人選考，占7成6；自然科歷來選考人數最少，今年約8萬人選考，占6成6。

大考中心特別整理應考攻略，提醒包括從考試準備、考試當日出門前、進試場前、預備鈴響進試場後，以及作答時注意事項等5階段共20項重點。

舉例來說，考前準備階段必須確實查詢應試號碼與考試地點；考試當日出門前要確認有攜帶應試有效證件正本，包括身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一，健保卡需有照片才是有效證件，學生證不論有無照片，都是無效證件。

考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、 電子辭典等不可攜帶入座。

預備鈴響進試場後，直至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴響起，即可開始作答，考生應於答題卷「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名。

另外，大考中心也公布應考時不可使用的直尺樣例，除了廠牌標誌，僅可有量測用的刻度及數字，不能涉及符號或圓形、橢圓等各種圖形。

大考中心提到，考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

此外，大考中心也公告，依據交通部中央氣象署今日之天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均將不開放冷氣。

115年學測考生應考資訊、試場分配表、試場平面圖等資訊，已公布在大考中心網站 （https://www.ceec.edu.tw），考生可自行列印。

115學年學測今（17）日登場，圖為三天考試各科測驗日程表。（記者黃朝琴製表）