115學測作文寫到哭！考場眼淚狂掉 題目一出全網有感：說不出口的痛

實習記者藍子瑄／台北報導

相較過往較抽象的命題，今年國寫被考生大讚更貼近生活，也更容易發揮。（圖／資料照）

115學測進入尾聲，其中國文寫作（國寫）意外成為熱門討論的科目。不少考生湧入社群平台分享，直言今年作文題目「貼近生活」、「寫到情緒潰堤」，甚至坦言自己在考場一邊流淚、一邊作答。有別於以往較為抽象的命題，今年國寫強調「同理心」與「換位思考」，不少學生大讚，比起「我有一個冰箱還是鯨魚」更好發揮。

題目貼近生活 從韓劇到繪本考「共感力」

今年國寫分為兩題。第一題〈無臉〉取材自 愛的迫降 劇情，描述女主角尹世理在北韓受困期間，因與農家小豬「對望」而產生情感連結，選擇不吃牠，卻能接受魚肉，藉此引導考生思考人類對「有臉／無臉」生命的差別對待。考生需從現象延伸，反思偏見、距離與人性的選擇，題目一出便被認為「既生活化又殘酷真實」。

廣告 廣告

第二題〈隔在我們之間的種種〉，則以台灣繪本作家 幾米 的作品《超級沒用的大人》、《但願有一天你會懂》為引導，要求考生書寫人際關係中「想說卻說不出口」的距離與糾結。不少學生坦言，這一題讓他們不自覺回想起與父母、家人或重要他人的衝突與傷痕，將平時壓抑的情緒，全數傾注在答案卷上。

115學測國文寫作（國寫）意外成為熱門討論的科目。（圖／翻攝自大考中心）

社群掀共鳴 考生哭著寫、網友看了心疼

考後在 Threads 上，相關貼文迅速累積討論。有考生感性寫下：「考到一半先哽咽，走出考場直接哭」、「題目好溫柔，像是在替我們找一種不傷人的說法」、「覺得這個題目各個年齡層都很適合書寫」。也有人分享考場實況，目睹同學邊擦眼淚邊狂寫，畫面既心疼又真實。

不過，也有不同聲音出現。有網友坦言，這類情感命題對某些人而言反而是一種折磨，「說不出口的痛，不一定能寫得出來」，被題目迫使回想過往家庭隔閡，情緒瞬間潰堤，卻仍得在限時內完成作答，壓力不小。

儘管評價兩極，多數考生仍認為，今年國寫命題成功讓外界看見「現在高中生在想什麼」。相較過去如「我有一個冰箱還是鯨魚」等較抽象題型，今年題目被大讚「更好發揮、也更真實」，不只考驗文字能力，也讓一張考卷成為理解青春世代情感的重要窗口。

更多三立新聞網報導

iPhone11不捨換！律師曝：孩子「1原因」喊家裡窮 家長嘆：真的兩難

月底救星來了！唐吉訶德「這時段」下殺5折 內行曝：壽司、便當都能撿

A-Lin傻眼！尾牙Cue唱「那魯one」 台下竟沒人接唱 網笑：還沒投幣啦

學測壓力山大！女兒考倒數第一 媽1句話暖萬人 網曝童年陰影：太殘酷

