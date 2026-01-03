115學測倒數》去年近1400件沒簽名被扣一級分、學生證非有效證件 應試規定總複習

115學年度大學學測將於17日至19日登場，學測成績是「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」三大升學管道的重要依據。《民報》為讓考生輕鬆應試，整理試務重要時程、考場查詢、６大應試規定等重要資訊，讓家長、學生一文掌握。

學測成績3大升學管道都用的到

學測旨在評量考生基本核心能力，成績主要作為繁星推薦與申請入學的依據，亦可作為分發入學使用，各大學校以以學測考科成績作為檢定、倍率篩選與採計等項目。

學測考試科目包括：國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考，其中國文科分為兩節施測，分別為國語文綜合能力測驗（簡稱國粽）及國語文寫作能力測驗（簡稱國寫），學測各科測驗成績均採等級制。

看考場、考試、成績公布重要時程

1月6日：應試號碼與考場公布，考生可至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」查詢。

1月16日：依往例將在考試前一天下午開放看考場，考生可於規定時間前往，並事先熟悉交通路線。

1月17日至19日：學測考試

2月25日：學測成績公布，當天上午9時起，考生可至大考中心網站看成績，同時大考中心也會公布各科級分人數百分比累計表和各科5標成績標準。

2月26日：寄發學測成績單

小心被扣分！6大應試考提醒

一、一定要帶有效證件正本

考生應持應試有效證件正本應試，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證皆可，特別提醒，學生證非應試有效證件。違者依規定扣減該節成績1級分。

二、行動電話完全關機

考生進入試場就座前，應確認鐘錶之鬧鈴功能均已關閉，並應將置於臨時置物區之行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），開啟飛航模式或設定為靜音，均不算是完全關機。

考試開始鈴響後，若發現考生攜帶行動電話，未完全關機，不論置放位置，均扣減其該節成績。

三、具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的器具禁止攜帶入座

如行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、耳機、智慧型飾品、智慧型眼鏡、錄影筆、吊飾型密錄器等均不得攜帶入座；經申請且審查通過可使用之助聽器或應試輔具不在此限。

四、使用直尺有嚴格規定

直尺之規範除廠牌標誌外，僅可有量測用之刻度及數字，若有其他符號或圖形，如如圓、橢圓與正方形等，或涉及非測量用的數值、數學式等均不可以使用。

五、考試開始鈴響起，答題卷簽全名

提前簽名者，依違規處理辦法扣該節成績2分；未簽名者，依違規處理辦法扣減該節成績1級分。

六、考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作

違者依違規處理辦法視情節處置，考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，扣減該節成績1級分。

經監試人員制止後仍繼續作答動作者，依下列方式分別處置：

1.制止1次仍繼續作答動作者，扣減該節成績2級分。

2.制止2次仍繼續作答動作者，扣減該節成績3級分。

3.制止3次以上仍繼續作答動作，或其他情節重大者，監試人員得沒收題卷，並加重扣分或該節不予計分。

以114學年學測違規統計為例，經考區提報違反試場規則的有661件，以未攜帶有效證件263件最多，其次是應試時手機未完全關機、攜帶不可攜帶入座的物品、攜帶入場的物品發出聲響等共209件。

經大考中心考試服務處提報的違規有1393件，未於「確認後考生簽名」欄位簽名的有1386件，污損定位點導致判讀受影響的有7件。

另外提醒，答題卷請勿有與無關答案之書寫與符號，114年共有518件在作答區書寫與答案無關的文字或符號，除了該題沒有分數外，還會額外被扣減該節1級分。