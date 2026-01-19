115學測國寫韓劇《愛的迫降》.幾米繪本入題 談同情共感、換位思考

115學年度學測18日進行英文、國文國綜、國文國寫測驗，其中，國寫題目引發討論，第一大題以韓劇《愛的迫降》情節入題，探討人與人間的關懷和責任承擔往往建立在「臉」上，請考生以此表達看法與省思；第二大題則選用著名繪本作家幾米的圖文對話，點出親密關係中無法坦然的表達，請考生以「隔在我們之間的種種」為題撰寫文章。

115年學測國語文寫作能力測驗第一大題。圖／大考中心提供

第一大題以著作《就算牠沒有臉》改寫，並舉例韓劇《愛的迫降》女主角發現餐食是同行小豬後，大驚失色道「我已經和牠對視好幾次了，怎麼吃得下去？」鏡頭一轉，又含笑看著士兵們歡樂地在河裡捕魚。不吃豬，改吃魚，凸顯了「動物的眼神」在喚起人類共感上的重要性，也印證了我們特別容易偏心「有臉的動物」，請考生依據文中的內容說明理由，並舉出生活見聞中選擇逃避或積極承擔的事例，就如何做出選擇表達看法與省思。

115年學測國語文寫作能力測驗第二大題。圖／大考中心提供

第二大題則以「圖文共構」引述著名繪本作家幾米的親子關係作品，第一張圖片顯示，大人與孩子「頭碰頭」想和對方說說話，但在現實的相處情境中，脫口而出的話卻時常和心意相反，產生誤解、矛盾或衝突，大人和孩子出現翻轉顛倒的狀態，大人認為「說什麼孩子都當成耳邊風」，孩子也認為大人總是對自己冷嘲熱諷。

請考生以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容須描述是什麼原因造成彼此的隔閡？怎樣看待彼此的阻隔或心結？試著換位思考，揣摩對方的想法，並提出自己的回應。

