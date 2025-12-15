115學測懶人包：學測考場、日期、考程、五標分數級距、放榜時間一次看
學測115學年度將於明（2026）年1月17日、18日及19日登場！學測成績關乎未來的大學生涯，不少高中生都專心致志，希望能取得好成績。究竟115學測考程為何？115學測考試範圍為何？115學測考場查詢怎麼做？115學測考場規則與注意事項有哪些？115學測成績怎麼查詢？Yahoo新聞編輯室替您解答，陪您迎接學測挑戰的關鍵時刻！
115學測考場查詢怎麼做？
考生可以進入大考中心網站的「應考資訊查詢」，輸入身分證號或居留證號，選擇民國的出生年、月、日並輸入驗證碼，即可登入查詢試場資訊。另可透過大考中心網站115學年度學科能力測驗「試場分配表、試場地點查詢」查詢試場分配表和試場配置圖。不過，目前考場查詢尚未開放，考生們需等明（2026）年1月6日才能查詢哦！
友善提醒，考生們務必了解交通狀況及進場動線，包含應從哪一個校門口入校等；另外也要先看好考場的廁所、考生服務站、休息場所等位置，以減緩當天的不熟悉感。
115學測日期與考程時間表為何？
115學年度學科能力測驗（以下簡稱學測）將於2026年1月17日（六）、1月18日（日）、1月19日（一）舉行三天。1月17日考數學A、自然；1月18日考英文、國綜、國寫；1月19日考數學B、社會。學測考程時間表如下：
學測五標怎麼算？
學測五項標準之計算，均不含缺考生之成績，計算方式如下：
頂標：成績位於第88百分位數之考生級分。
前標：成績位於第75百分位數之考生級分。
均標：成績位於第50百分位數之考生級分。
後標：成績位於第25百分位數之考生級分。
底標：成績位於第12百分位數之考生級分。
學測115學年度各科級分人數百分比累計表和五項成績標準，將於2月25日成績公布當日，於大考中心網站公布。
115學測範圍有哪些內容？
115年學測的考試科目包括：國文（又分為國綜、國寫，分數各占50%，分兩節施測）、英文、數學A、數學B、社會（含歷史、地理、公民與社會）、自然（含物理、化學、生物、地球科學）共六大科，考生可自由選考。依據12年國民基本教育國民中小學暨普通型高級中等學校各領域課程綱要，各考科測驗範圍如下：
值得注意的是，各考科的題型可包括：選擇題型（單選題、多選題）、選填題型（僅數學A、數學B）、混合題型或非選擇題型。混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。國寫的題型，則全為非選擇題。
學測考場規則與重要事項有哪些？
了解學測考場規則對於考生至關重要，否則一不小心觸犯規定，可能有扣分等處置，影響重大。考生們可以詳閱大考中心提供的「考生6大應考提醒」及「考前檢查暨應考注意事項」，逐條核對確認，確保自己將考試規則銘記於心哦！
應考前：
保持身體健康：注意身體保健和安全，盡量不要出入公共場所。
查詢應試號碼與考試地點：1月6日後可至大考中心網站「學科能力測驗試務
專區」查詢。
熟悉考場：記得要熟悉前往考（分）區試場的大眾運輸工具及路線，可於考試前一天（即1月16日）下午2時至4時，查看試場及座位。
備好證件：確認備好應試有效證件正本（包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等），考試當日務必攜帶其中一種，切記學生證不屬於應試有效證件哦！
考試當天出門前：
應試有效證件正本：確認有攜帶應試有效證件正本。
文具規定：黑色2B軟心鉛筆、黑色墨水原子筆、橡皮擦、修正帶（液）、直尺、三角板、量角器、圓規。
鐘錶規定：如攜帶鐘錶等，千萬不可有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，且不得發出任何聲響或閃光。
進考場前：
應試有效證件正本、文具帶齊：檢查應試有效證件正本、文具是否帶在身上。
關閉鐘錶鬧鈴功能：確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、智慧型佛珠、耳機類），放置臨時置物區。
行動電話完全關機：放在臨時置物區時，須完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能；開啟飛航模式或設定為靜音，皆不算是完全關機）。
預備鈴響進試場後：
不帶多餘物品：除應試有效證件正本與應試物品外，其他所有物品均放置於臨時置物區。
確認座位資訊：就座後，應先確認座位標示單上的姓名、應試號碼和報考科目正確無誤；如有錯誤，應於考試開始鈴響前，舉手請監試人員處理。
考試鈴響前不得翻閱試題本：預備鈴響後，只能以目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名及座位標示單一致。至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，並不得簽名、書寫、畫記、作答。
作答時：
不得飲食：包含喝水、抽菸、嚼食口香糖等，或未經申請逕行飮水服用藥物。
核對資料：考試開始鈴響起，應檢查試題本與答題卷；如發現錯誤、缺漏、印刷不淸等影響作答情形，立即舉手向監試人員反映。確認答題卷正面之應試號碼和姓名是否正確，並核對其跟座位標示單上的應試號碼及姓名是否相符，在答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。
答題卷保持清潔完整：保持答題卷的淸潔與完整，不得竄改應試號碼、條碼或姓名，不得污損、塗改或破壞條碼或掃描辨識用之定位點記號。
畫記方式：要「粗」、「黑」、「淸晰」，且須「方格畫滿」。
結束鈴響畢即停止作答：包括作答、擦拭、加黑畫記、增減文字或標點符號、簽名等行為，都要停止，且雙手須離開桌面，靜候監試人員處理。
115學測成績怎麼查詢？學測成績公布日期為何？
對考生而言，學測結束後，等待成績出爐絕對是最煎熬的一件事。1月19日學測結束後，學測成績將在2月25日上午9時，開放於大考中心官網查詢，並會以簡訊通知應試者（如考生所填行動電話，已設定拒接企業簡訊，則無法收到簡訊通知）。
2月26日，大考中心會寄發成績通知單。若想申請成績複查，可在2月26日至3月4日之間進行；而學測成績以60級分制表示的成績查詢服務，會於4月8日開放查詢。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※115學年度考試簡章（大學入學考試中心）
※簡介（大學入學考試中心）
※考生6大應考提醒（大學入學考試中心）
